«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» объединяют усилия для цифровой трансформации автопрома

«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью внедрения инновационных цифровых решений для повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного автопрома. Документ подписали генеральный директор АО «Автомобильный завод “Урал”» Павел Яковлев и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. «Урал» — один из крупнейших российских производителей грузового и специального автотранспорта для различных отраслей.

Соглашение охватывает различные направления цифрового сотрудничества на базе отечественных решений и разработок, включая адаптацию платформы «Аврора Авто» для управления цифровой средой автомобилей «Урал» на базе российской операционной системы «Аврора». Компании также будут совместно заниматься цифровизацией производственных процессов, модернизацией систем автоматизации и учета потребления ресурсов, а также повышением энергоэффективности. Особое внимание будет уделяться обеспечению информационной безопасности.

Павел Яковлев, генеральный директор АО «Автомобильный завод “Урал”», сказал: «Сотрудничество с “Ростелекомом” дает нам доступ к ключевым цифровым технологиям, необходимым современному автопроизводителю. Внедрение “Авроры Авто”, усиление защиты данных и импортозамещение компонентов напрямую влияют на качество, безопасность и рыночные перспективы сбыта наших грузовиков. Это стратегические инвестиции в будущее “Урала” и вклад в технологическое развитие Челябинской области».

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», сказал: «Наша компания нацелена на дальнейшее развитие цифрового партнерства с российским автомобилестроением для обеспечения технологического суверенитета отрасли. Мы объединяем нашу экспертизу и компетенции с автомобильным заводом “Урал”, чтобы внедрять отечественные инновационные решения и в автомобили, и для цифровизации всего производства, а также обеспечения надежной киберзащиты критической инфраструктуры завода. Наше партнерство нацелено на развитие технологического потенциала “Урала” и создание новых стандартов для всей отрасли».

Партнеры также планируют внедрять решения с использованием технологий искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и BI-систем, платформы управления данными RT Data, развивать телеком-инфраструктуру.