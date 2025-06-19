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«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественной радиоэлектронной продукции.

Участники соглашения достигли договоренностей о внедрении отечественных серверных решений, систем хранения данных, компьютерной техники и другой радиоэлектронной продукции, а также соответствующего программного обеспечения на объектах группы «Россети».

Компании заинтересованы в долгосрочном партнерстве, поскольку переход на российское оборудование и программное обеспечение имеет ключевое значение для обеспечения устойчивости, контроля над инфраструктурой и соответствия национальным стандартам. Такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень кибербезопасности и стимулировать развитие отечественной промышленности в сфере высоких технологий.

«Мы расширяем сотрудничество с крупным отечественным поставщиком компьютерной техники и разработчиком информационных технологий для создания эффективных решений для электросетевого комплекса, – сказал Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети». – «Аквариус» – давний партнер группы «Россети», в том числе в области создания вычислительных ресурсов, технологий хранения данных. Уверен, что подписанное сегодня соглашение создаст нам дополнительные возможности для достижения актуальных целей импортозамещения»

«Подписанное соглашение – важный шаг стратегической инициативы по повышению уровня технологической независимости и безопасности энергетического сектора. Совместными усилиями мы создадим условия для развития отечественной промышленности в сфере радиоэлектроники и информационных технологий, а также укрепим стратегическую автономию электросетевого комплекса России», – отметил председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин.

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