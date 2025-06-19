«Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов»

Компании «Ред Софт» и Passion объявили о запуске масштабного высокотехнологичного производства потребительской электроники в особой экономической зоне «Большой Серпухов» (Московская область). Более четырех млрд руб. будут направлены на развитие промышленной площадки, которая обеспечит выпуск суверенной техники, способной конкурировать с зарубежными аналогами и обеспечить до 40% спроса на смартфоны в России. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

На новом заводе планируется реализовать передовые технологии с автоматизацией до 90% производственных процессов и возможностью быстрой переналадки линий под различные SKU. Это будет современное производство с интегрированными системами управления выпуска техники MES/WMS, а также с собственной лаборатории EMC-тестирования. Для ускоренного запуска совместного предприятия Правительство Московской области оказывает административную поддержку, содействует быстрому согласованию проектной документации и предоставлению налоговых льгот.

«Этот проект — флагман нового этапа в развитии российской электроники. В Серпухове мы создаем центр технологического развития, основанный на умном производстве, локальных решениях и международном партнерстве», — сказал Умар Кремлев, соучередитель ООО «Интеллектуальное производство», представляющего Passion Tech в России.

Развитие нового производства активно поддерживает как Правительство Московской области, так и АО «Большой Серпухов». Как отмечают представители данных структур, новый завод усилит статус Подмосковья как технологического центра страны и создаст дополнительные рабочие места. «Мы планируем обеспечить готовую инфраструктуру и максимальное сопровождение на всех этапах реализации проекта», — сказала Наталья Агре, генеральный директор АО «Большой Серпухов».

Вся производимая электроника Passion будет работать на российских операционных системах «Ред ОС» и «Ред ОС М», используя новейшие наработки в области корпоративной и персональной мобильности.

«Миссия «Ред Софт» в рамках развития нового производства – предоставление продуктов компании «Ред Софт», аналогов которых нет в мире. Операционные системы «Ред ОС» и «Ред ОС М» являются полостью российскими разработками и сопровождаются качественной техподдержкой, а также обладают рядом уникальных возможностей. В частности, мобильная операционная система РЕД ОС М связала на единой аппаратной платформе две технологические экосистемы – Linux и AOSP. Данное решение способно изменить цифровой облик будущего как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных заказчиков в России и за рубежом», — сказал председатель совета директоров ООО «Ред Софт» Вячеслав Комлев.

«Мы уверены, что рынок технологий в России очень перспективный и трансфер технологий, который мы осуществляем, только поспособствует технологическому развитию России. Совсем скоро все смогут познакомиться с устройствами Passion, которые уже находятся на высоком технологическом уровне, сопоставимом с крупными международными брендами», — сказал основатель бренда Passion Ю Синьюй.