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«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» первыми в России внедряют беспилотную дорожно-строительную технику на трассе М-12

ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на совместное развитие и внедрение беспилотных технологий в сфере автодорожного строительства.

Документ подписали генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин и генеральный директор АО «ГЛОНАСС», компании-оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», Алексей Райкевич.

«Нацпроектстрой» активно внедряет передовые технологические решения на всех этапах жизненного цикла инфраструктурных объектов — от проектирования до эксплуатации. Мы участвуем в реализации ключевых транспортных проектов страны, включая трассы М-4, М-11 и М-12. Уверены, что применение систем автономного управления позволит повысить эффективность и сократить затраты при строительстве магистралей», — отметил Алексей Крапивин.

В рамках пилотного проекта партнёры оснастили дорожный каток оборудованием российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО «ГЛОНАСС». Испытания пройдут на участке автомагистрали М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит, строительство которой ведут компании «Нацпроектстроя». Следующим шагом станет масштабирование технологии и использование автовождения на разных типах дорожно-строительной техники.

«Совместный проект с «Нацпроектстроем» – первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО «ГЛОНАСС» и госкорпорации «Роскосмос», созданию уникальных алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами. Оснащение катков нашей системой повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при укладке дорожного полотна», – сказал Алексей Райкевич.

Партнерство также предусматривает совместную разработку стандартов и регламентов, обеспечивающих безопасность эксплуатации беспилотной техники в дорожном строительстве.

Реализация соглашения будет способствовать выполнению задач национальных проектов в области транспортной инфраструктуры и формированию технологического суверенитета России в сфере беспилотных и навигационных сервисов.

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