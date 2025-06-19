Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписал соглашение о сотрудничестве с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга сроком на три года с целью разработки и производства отечественных микроконтроллеров для «Единой карты петербуржца». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон по разработке и производству микроконтроллеров (микропроцессоров) в соответствии с техническими требованиями к электронной карте «Единая карта петербуржца», утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.03.2018 № 28-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 128».

«Соглашением предусмотрены разработка и производство полностью отечественных микросхем для проекта «Единая карта петербуржца». Будет разработан новый микроконтроллер с 32-х разрядным ядром на архитектуре RISC-V с поддержкой бесконтактных платежей и интерфейса автоматизированной системы оплаты проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Соглашение было подписано в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко. Вице-губернатор отметил, что ЕКП по праву считается флагманом по реализации проектов цифровых карт жителей, «Микрон» в свою очередь – флагман российской микроэлектроники.

«Решение выпускать «Единую карту петербуржца» на отечественном чипе завода «Микрон» позволит нам снизить зависимость от зарубежных поставщиков и перейти на полностью отечественные технологии. Специально для Санкт-Петербурга завод «Микрон» впервые начнет производство микроконтроллеров, которые объединят в себе банковский и транспортный функционал», – сказал Валерий Москаленко.

«Единая карта петербуржца» – электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Карта создана на базе Национальной платежной системы «Мир», но в ней до настоящего времени использовались иностранные чипы. На текущий момент заявления на выпуск ЕКП подали два млн человек, держателями карты являются 1,8 млн человек.

Микроэлектроника – одна из сквозных критических технологий, необходимых для обеспечения задач технологического суверенитета. Транспортные и платежные системы – важные компоненты критической инфраструктуры, где необходимо обеспечить независимость от внешнего воздействия.