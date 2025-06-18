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Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ

Состоялось подписание соглашения о создании Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта. Основная задача – развитие сотрудничества, выработка общих нормативных стандартов, координация действий и представление интересов участников рынка ИИ на национальном и международном уровне. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации «Руссофт».

В Координационный совет вошли отраслевые ассоциации в сфере ИИ: Ассоциация «Руссофт»; Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ); Консорциум Робототехники; Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР); Ассоциация Глобального развития искусственного интеллекта и робототехники; Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб».

Среди задач объединения:

Координация взаимодействия между ассоциациями в сфере ИИ и Центром ИИ при Правительстве России, рабочими группами по ИИ при Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания России.

Координация взаимодействия между ассоциациями в сфере ИИ и министерствами России – Минцифры, Минпромторгом, Минэкономразвития.

Разработка и продвижение технического и нормативного регулирования в области ИИ.

Представление совместных позиций перед государственными органами, международными организациями и общественностью.

Содействие развитию инноваций, обмену знаниями и лучшими практиками, подготовке специалистов в области разработки решений в сфере искусственного интеллекта, а также пользователей приложений ИИ.

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