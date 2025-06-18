«Сомерс» реализует платежный проект для национального регулятора Армении

Российская финтех-компания «Сомерс» (входит в ГК Softline) начала международный проект на армянском рынке. Совместно с локальным поставщиком платежных терминалов Q-Terminal и национальным регулятором ARCA, команда внедряет в государстве централизованную систему эквайринга на базе собственного платежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект станет важным этапом в цифровой трансформации финтех-инфраструктуры страны: уже сегодня заказчик управляет 2500 терминалами на базе решений «Сомерс», в перспективе — рост до 30 тыс. устройств.

Решение о запуске проекта было принято в рамках стратегического партнерства с Q-Terminal — системным интегратором платежных терминалов в Армении. Инициатива нашла поддержку у ARCA, структуры, выполняющей одновременно функции платежного провайдера, эквайера и регулятора в Армении.

Цель проекта — создание унифицированного платежного программного обеспечения для Армении с возможностью централизованного управления терминальной сетью. В процессе команда «Сомерс» адаптировала свое флагманское платежное программное обеспечение SomersPOS под армянский рынок: перевела интерфейс, интегрировала продукт с локальным кассовым ПО, адаптировала чеки под требования местного законодательства. Также команда выполнила сертификацию решения в платежных системах Visa, Mastercard и «Мир»; на сегодняшний день прорабатывается сертификация AMEX и UnionPay.

Одним из ключевых технологических решений проекта стал ассистент платежного ПО — отдельное приложение, которое позволяет задавать параметры работы терминала: от схемы ключевания до выбора TMS-сервера. До этого каждая инсталляция требовала отдельной сборки, что усложняло поддержку и масштабирование. Ассистент позволяет конфигурировать софт без перекомпиляции основного ядра — теперь обновления стали проще, а версия продукта — едина для всех клиентов.

«Этот первый проект на рынке Армении стал серьезной проверкой зрелости наших решений. Мы реализовали более 40 доработок, выстроили новые процессы локализации и внедрили системные архитектурные изменения. Опыт работы с ARCA и Q-Terminal ценен для нас как технологически, так и стратегически», — сказал Александр Шпет, сооснователь «Сомерс».

На текущем этапе ARCA эксплуатирует 2500 лицензий платежного ПО, работающих под единой системой управления. В планах — рост до 30 тыс. лицензий и дальнейшее расширение функционала. Также в ближайших планах развитие нового продукта — сервера License Management System (LMS) для управления регистрацией и лицензированием терминалов, который будет отслеживать факт регистрации терминала и обеспечивать гибкую модель лицензирования.