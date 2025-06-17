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Искусственный интеллект решает 30% запросов в техподдержку «МТС Линк»

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» интегрирована с российским сервисом для автоматизации маркетинга Carrot quest. Благодаря интеграции в «МТС Линк» появился ИИ-бот для ответов на простые вопросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

ИИ-бот Carrot quest взял на себя работу двух операторов первой линии технической поддержки «МТС Линк». Теперь они могут фокусироваться на более сложных кейсах. После внедрения ИИ-бота 30% вопросов пользователей «МТС Линк» решается без участия оператора-человека: в среднем за месяц бот самостоятельно решает около 1000 обращений пользователей. Очередь диалогов с техподдержкой «МТС Линк» сократилась вдвое.

ИИ-бот от Carrot quest обучается на базе знаний «МТС Линк». Он доступен круглосуточно, время ответа на вопрос пользователя — не более одной минуты. При необходимости бот подключает к диалогу оператора-человека. Настройки позволяют задать в боте стиль общения, длину ответов и уровень креативности.

«Круглосуточная, быстрая и качественная помощь пользователям всегда была одним из основных приоритетов «МТС Линк». В 2024 г наша техподдержка была признана лучшей на рынке рейтингом издания IT-World. Мы стремимся постоянно совершенствовать клиентский сервис: делаем его технологичнее и удобнее. ИИ-бот Carrot quest способен решать простые вопросы всего за минуту — ни один сотрудник не может так же быстро справляться с потоком сообщений. Благодаря этому растет удовлетворенность пользователей. Мы также планировали нанимать новых специалистов первой линии техподдержки, но благодаря боту эта необходимость отпала», — отметил руководитель группы технической поддержки «МТС Линк» Равиль Ганеев.

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