«АйДи – Технологии управления» и DataFrame заключили партнерское соглашение

«АйДи – Технологии управления» и компания DataFrame объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на объединение экспертизы в области внедрения, сопровождения и развития корпоративных систем управления предприятием и систем электронного документооборота. Это сотрудничество позволит улучшить эффективность бизнес-процессов и упростить управление документацией для клиентов в Центральной Азии и России. Об этом CNews сообщили представители компании «АйДи – Технологии управления».

Согласно договору о сотрудничестве, DataFrame будет заниматься распространением, внедрением и сопровождением системы электронного документооборота Documino в указанных регионах. Специалисты «АйДи – Технологии управления» обеспечат информационную и техническую поддержку, обучение и сертификацию сотрудников DataFrame, что позволит им осуществлять внедрение системы Documino у клиентов.

ECM-платформа Documino представляет собой систему для автоматизации электронного документооборота (СЭД). Сервис предлагает функциональность для управления документацией и бизнес-процессами, включая проведение закупок, ведение проектно-сметной деятельности, организацию совещаний и др. Documino адаптирована для работы с крупными, географически распределенными предприятиями, обеспечивая масштабируемое хранилище документов без ограничений по количеству пользователей. Платформа также предлагает интеграцию с внешними сервисами.

«Мы уверены, что наше сотрудничество откроет новые горизонты для бизнеса нашей компании и наших партнеров. Объединив усилия, мы сможем предложить клиентам более эффективные решения для автоматизации процессов и управления документами», — отметил Михаил Егоров, старший исполнительный директор ООО «АйДи – Технологии управления».

«Мы рады начать наше сотрудничество с «АйДи – Технологии управления». Совместно мы сможем предложить нашим клиентам передовые решения в области электронного документооборота, что значительно упростит их бизнес-процессы», — сказала Надежда Солдатенко, управляющий директор DataFrame.