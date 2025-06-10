CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация
|

В Томилино заработал новый склад СДЭК с автоматизацией и поддержкой всех моделей фулфилмента

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет об открытии склада в Томилино (Московская область). Новый склад площадью 750 кв. м оснащен современнысми технологиями и предлагает услуги: от приема и хранения товаров до экспресс-сборки, доставки и обработки возвратов. Автоматизация процессов позволяет обрабатывать более 150 тыс. отправлений в месяц. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Склад класса А представляет собой специально спроектированное пространство для логистики и фулфилмента. В нем предусмотрены современные системы пожаротушения и безопасности, зоны для приемки и отгрузки, транспортная доступность, оптимальный температурный режим и возможность обработки крупных и тяжелых грузов. Кроме того, такие склады оснащены современным оборудованием для автоматизированной упаковки.

Склад в Томилино поддерживает все модели фулфилмента, включая FBO, FBS и DBS, а также предлагает интеграцию с сервисами маркетплейсов, в том числе и дополнительные услуги: упаковку, фотосъемку товара, печать документов. Новый склад дает клиентам возможность масштабировать бизнес и сокращать сроки доставки. Новый объект подходит для хранения и обработки крупногабаритных товаров.

«Спрос на услуги фулфилмента растет, и мы видим, как важно развивать инфраструктуру, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Открытие склада класса А в Томилино — это наш ответ на вызовы рынка. Мы не просто расширяем площади — мы инвестируем в качество, в надежные процессы, в технологии, которые позволяют нам работать на высоком уровне. Наша цель — не только обеспечивать стабильную работу, но и показывать клиентам, как устроен процесс изнутри, чтобы они были уверены: их бизнес в надежных руках», — отметил Константин Ощепков, руководитель отдела операционного развития фулфилмента СДЭК.

Новый объект в Томилино дополняет существующую сеть складов СДЭК класса А в Московском регионе, которая включает площади в Одинцово, Истре, на 41 км МКАД, а также два помещения в самой Москве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Серверы становятся слишком тяжелыми для современных ЦОДов. Впереди пересмотр архитектуры дата-центров

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще