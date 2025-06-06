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В объектив подмосковного искусственного интеллекта попала парковка на газонах

В Московской области ИИ-технология начала фиксировать автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект в Подмосковье обрел новую функцию – теперь он распознает автомобили, припаркованные на газонах. Помогают ему в этом уже более 250 камер наружного наблюдения, через которые ИИ фиксирует нарушившие правила машины, определяет их госномера и отправляет информацию на проверку. Это делает контроль за парковкой более эффективным, способствует сохранению зеленых зон во дворах, что, в свою очередь, улучшает качество жизни в регионе», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно через камеры системы «Безопасный регион» делает фото дворовых территорий, самостоятельно анализирует снимки и выявляет автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Подробнее изучить ИИ-практики Московской области и других субъектов России, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровое Подмосковье».

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