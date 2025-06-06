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Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО

ФГУП «Росморпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС «СиТрафик» и информационной системе «СиПорт», разработанных и внедренных российской ИТ-компанией Sitronics Group.

Реализация проекта является тиражированием решений индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», который возглавляет «Росморпорт», и обеспечит переход на отечественное техническое решение во исполнение Указа Президента России от 30 марта 2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Морской порт Петропавловск-Камчатский расположен на юго-восточном побережье полуострова Камчатка. Возможность круглогодичной навигации за счет незамерзающей акватории Авачинской губы (вторая по величине в мире естественная бухта) и близость к Северному морскому пути обеспечивают морскому порту статус транспортных «ворот» Камчатского края. Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский составляет почти 1 млн тонн, 70% из которых приходится на контейнерные перевозки. Система управления движением судов Петропавловск-Камчатский, самая восточная СУДС в стране, обеспечивает безопасность и эффективность мореплавания в Авачинской бухте и на подходах к ней.

«Программно-аппаратные решения Sitronics Group для морской индустрии являются одной из ключевых компетенций нашей команды. Все продукты, включая «СиТрафик» и «СиПорт», разработаны и производятся на территории Российской Федерации, включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения соответствуют высоким международным и российским отраслевым стандартам, включая информационную безопасность, а по ряду функциональных характеристик превосходят зарубежные аналоги. Наша команда смогла осуществить бесшовную интеграцию поставляемого ПО и существующих специализированных аппаратных средств заказчика. При этом мы решили технологически сложную задачу безостановочного перехода СУДС Петропавловск-Камчатский на российское ПО и обеспечили экономию бюджетных средств», – сказал президент Sitronics Group Алексей Марухин.

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