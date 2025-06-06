НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами

НИУ МЭИ и Positive Technologies представили программно-аппаратный комплекс облачной платформы «Цифровой двойник энергосистемы». Разработка выполнена в Центре компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» НИУ «МЭИ». Об этом CNews сообщили представители НИУ МЭИ.

Ключевые возможности комплекса включают создание и тестирование алгоритмов защиты и автоматического управления энергосистемами в единой среде разработки. Алгоритмы отрабатываются с использованием цифровых двойников и виртуальных устройств релейной защиты и автоматики, взаимодействующих с цифровой моделью энергосистемы в реальном времени через промышленные протоколы Modbus TCP, GOOSE, SV, MMS и MQTT.

«НИУ МЭИ продолжает укреплять позиции лидера в области цифровой трансформации энергетики. Совместно с Positive Technologies и другими партнерами нам удалось создать уникальную разработку – Цифровой Двойник Энергосистемы, которая открывает новые горизонты для управления энергосистемами. Особое значение имеет использование российского оборудования и ПО собственной разработки, подчеркивающее нашу независимость и высокий уровень технологического лидерства», ‒ сказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

Безопасность решения обеспечивается технологиями Positive Technologies. Реализован конвейер безопасной разработки ПО с использованием PT Container Security и PT Application Inspector. Система кибербезопасности построена на базе средств защиты информации PT ISIM, PT NGFW и PT Application Firewall.

Важность разработки ПАК ЦДЭС подтверждается тем, что комплекс полностью состоит из российского оборудования из реестра Минпромторга, а разработанное ПО внесено в реестр отечественного ПО Минцифры. Проект создания ПАК ЦДЭС реализован в рамках программы Центра НТИ НИУ МЭИ при участии индустриальных партнеров и членов консорциума, включая компании «Элеси», «МашЮнит» и «НВТ-Системы».

Признание на высшем уровне получено после презентации Премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его посещения стенда на конференции, где разработки получили высокую оценку.

Практическая значимость комплекса заключается в возможности реализации концепции открытой АСУ ТП, что позволяет создавать эффективные системы управления энергообъектами с использованием цифровых технологий от разных производителей и обеспечивать их надежную работу в реальном времени.​