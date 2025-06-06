МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России

МТС продолжает постепенно отключать сети мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводить освободившиеся частоты в стандарт 4G (LTE): в июне-июле 2025 г. компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения в девяти городах семи регионов России – в республиках Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Алтайском и Краснодарском краях, Владимирской и Новосибирской областях. Всего до конца 2025 г. компания планирует отключить не менее половины оставшихся базовых станций 3G по всей стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отказ от устаревшей технологии и перевод частот из стандарта UMTS в LTE увеличивает скорости передачи данных и емкость сети примерно на четверть, а также расширяет доступ клиентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

На этой неделе компания отключила 3G покрытие в городах Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская область), Набережные Челны (Татарстан) и Нефтекамск (Башкортостан).

С середины июня 2025 г. МТС откажется от старого поколения связи в городах Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская область) и Лабинск (Краснодарский край).

В конце июля 2025 г. 3G будет отключен в городах Майкоп (Адыгея) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Ранее в апреле и мае 2025 г. сети 3G перестали работать в городах Ревда (Свердловская область), Саяногорск (Хакасия) и Усолье Сибирское (Иркутская область).

При отключении 3G компания выстроила систему взаимодействия с абонентами по их адресному уведомлению и консультированию в первых трех пилотных проектах: в городах Всеволожск (Ленинградская область) в 2023 г., Углич (Ярославская область), Санкт-Петербург и в Ленинградской области в 2024 г.

Успешный опыт этих пилотов и ничтожно малое количество старых телефонов у абонентов позволили незаметно и бесшовно масштабировать отказ от устаревшего стандарта в других регионах.