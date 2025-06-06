«Лаборатория Числитель» и «НТЦ ИТ Роса» объявили о начале стратегического сотрудничества

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнерства — укрепление позиций компаний на российском рынке ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ Роса».

Компании уже имеют подтвержденные технологические интеграции собственных продуктов: надежная платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» поддерживает ОС «Роса» «Кобальт» и платформу «Роса Виртуализация». Таким образом, клиенты могут разворачивать кластеры Kubernetes как на bare-metal-серверах, так и на основе виртуализации «Роса».

На мероприятии компании заявили о планах по глубокой интеграции продукта «Штурвал» в экосистему «НТЦ ИТ Роса». В результате пользователи смогут бесшовно разворачивать кластеры Kubernetes и запускать контейнерные приложения на платформе «Роса Виртуализация» и операционной системе «Кобальт». Кроме того, стороны объявили о намерениях протестировать совместимость платформы «Штурвал» и операционной системы для компьютеров и серверов «Роса Хром». Эксперты проверят работоспособность, корректность совместной работы и соответствие требованиям безопасности.

«Одна из наших основных целей — интегрироваться с тем софтом, который используют наши заказчики. Экосистема продуктов «НТЦ ИТ Роса» — это гибкие и надежные решения, подходящие для применения в корпоративной среде. Мы нацелены на долгосрочное партнерство и планируем стать самым “нативным” контейнерным решением в их экосистеме. А тестирование новой операционной системы “Роса Хром” позволит “Штурвалу” поддерживать практически все представленные на рынке российские ОС», — сказал Александр Чистов, директор по работе с партнерами «Лаборатории Числитель».

«Интеграция платформы “Штурвал” с решениями "Роса" делает инфраструктуру наших заказчиков еще более гибкой и управляемой. Это особенно важно для организаций, которые стремятся развивать DevOps-подходы в рамках защищенной и предсказуемой ИТ-среды. Мы рассматриваем такие технологические альянсы как вклад в цифровой суверенитет страны и уверены, что этот шаг откроет новые перспективы для совместных проектов в госсекторе и промышленности», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию «НТЦ ИТ Роса».