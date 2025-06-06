Cloud4Y предоставил инфраструктуру порталу «Закупай»

Торговая площадка «Закупай» разместила инфраструктуру в турецком дата-центре провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

«Закупай» — это электронная торговая площадка, которая объединяет поставщиков строительных товаров и покупателей из числа строительных и производственных компаний. Ежемесячно через платформу проходит более 37 тыс. заявок на закупку. Для дальнейшего развития и обеспечения бесперебойной работы портала потребовалось разместить инфраструктуру в турецком ЦОДе. Выбор пал на Cloud4Y, российского провайдера с опытом работы в международных дата-центрах.

Провайдер в сжатые сроки подготовил и развернул виртуальную инфраструктуру, которая с точки зрения ресурсов полностью дублировала уже существующую, но размещенную на российской облачной платформе. Это позволило минимизировать риски и ускорить процесс миграции. Кроме того, Cloud4Y предоставил возможность заключить договор между турецкими юридическими лицами, что упростило взаимодействие и соответствие локальным требованиям.

Архитектура, электроснабжение, кондиционирование и сетевые системы турецкого дата-центра Cloud4Y разработаны в соответствии со стандартом Tier 3+. Физические и электронные системы безопасности, системы обнаружения и предотвращения наводнений и пожаров в ЦОД позволяют обеспечивать бесперебойную работу оборудования, размещенного в ЦОД. Кабели ISP, идущие в дата-центр, полностью избыточны, что повышает надежность облачной инфраструктуры, построенной на базе этого ЦОД.

Резервирование систем построено по схеме 2N+1. Это означает, что система полностью продублирована, и дополнительно есть еще один резервный элемент. Все энергетические ресурсы, используемые дата-центром, имеют сертификат «100% Renewable Energy», что подчеркивает экологичность турецкого дата-центра Cloud4Y.

Решение Cloud4Y позволяет «Закупай» работать с турецкими клиентами, разворачивать дополнительные проекты и адаптироваться к растущим нагрузкам. В перспективе ожидается развертывание новых проектов на платформе провайдера.