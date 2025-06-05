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В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении цифровых решений для защиты от дипфейков в сервисах видеоконференцсвязи. Об это CNews сообщили представители IVA Technologies.

Сотрудничество позволит компаниям объединить знания в области разработки профессиональных решений для видеоконференцсвязи и технологий компьютерного зрения. IVA Technologies и VisionLabs создадут решение для видеозвонков, которое сможет отличать реальных людей от лиц, сгенерированных с помощью дипфейк-технологий.

В основе решения будет лежать технология распознавания дипфейков Deepfake Detection, разработанная VisionLabs. С помощью компьютерного зрения сервис будет выявлять все самые распространенные техники создания дипфейков, такие как замена и генерация лица, перенос выражения лица и синхронизация губ.

Общая точность работы детектора на тестах VisionLabs составляет 99,3%. Точность распознавания сохраняется даже при плохом качестве видео, например, если у пользователя фронтальная камера с низким разрешением.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Мошенничество с использованием методов социальной инженерии стало одной из самых распространенных и опасных форм обмана в современном обществе. По мнению экспертов, в 2025 г. каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой. Эта проблема не обошла стороной и видеозвонки. Ученые из Университета Ватерлоо провели исследование, согласно которому почти 40% людей не могут отличить реальные лица от тех, которые сгенерировала нейросеть. Проблема усугубляется тем, что технологии генерации лиц становятся все более изощренными. Так, в феврале 2024 г. транснациональная компания в Гонконге потеряла $25,6 млн из-за обмана сотрудника филиала с помощью технологии дипфейков во время видеосвязи. В ответ на этот вызов мы вместе с VisionLabs решили разработать решение, направленное на защиту видеозвонков от потенциальных угроз и создание более безопасной цифровой среды. Продукт будет актуален для облачных сервисов ВКС».

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков: «Злоумышленникам доступно множество сервисов для создания дипфейков, которые сложно определить человеческому глазу. Защита от такого мошенничества особенно важна для сервисов видеоконференцсвязи, где нужно оценивать, что все собеседники — те, за кого себя выдают. Видеозвонки сегодня применяются при медицинских консультациях, на онлайн-экзаменах, для подтверждения личности при банковских операциях. Все эти сценарии требуют повышенной защиты от цифровых атак, и VisionLabs предоставляет инструменты для максимального уровня безопасности».

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