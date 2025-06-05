«Аквариус», Orion soft и «Киберпротект» расширили функциональность отечественных ПАКов виртуализации

Группа компаний «Аквариус» совместно с разработчиками Orion soft и «Киберпротект» объявили о расширении возможностей программно-аппаратных комплексов виртуализации типов Z и Z Max.

Теперь ПАКи виртуализации Aquarius на базе системы виртуализации zVirt полностью совместимы с системой резервного копирования «Кибер Бэкап», что позволяет заказчикам обеспечить непрерывность бизнес-процессов и усилить защиту ИТ-инфраструктуры.

Интеграция с системой резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» «Киберпротекта» стала следующим шагом в развитии производства российской ИТ-инфраструктуры. Заказчики получают сбалансированное решение, в котором уже на старте предусмотрены не только все необходимые возможности виртуализации, но и инструменты для защиты данных от потери или сбоев.

«”Аквариус” укрепляет технологическую экосистему партнёрств и развивает уже созданные комплексные решения за счет внедрения дополнительного функционала, востребованного на рынке. Мы видим свою задачу в том, чтобы предложить организациям полностью доверенные и готовые к работе ПАКи, которые ускоряют цифровую трансформацию и соответствуют требованиям регуляторов — в том числе на объектах КИИ», — сказала Дарья Маркова, директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений ГК «Аквариус».

ПАКи виртуализации «Аквариус» построены на флагманских серверах компании, СХД «Аэродиск» и отечественных коммутаторах «Аквариус». Программная часть реализована на базе разработанной Orion soft платформы виртуализации zVirt, в том числе сертифицированной ФСТЭК редакции zVirt Max. Все компоненты — ПО и «железо» — поставляются в виде единого изделия, зарегистрированного в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«ПО для виртуализации и резервного копирования российские компании импортозамещают в первую очередь, так как эти решения создают базу для стабильной и безопасной работы всей инфраструктуры и ИТ-систем. Благодаря интеграции системы «Кибер Бэкап» в ПАК Aquarius на базе zVirt заказчики получают продукт, с помощью которого сразу несколько приоритетных задач импортозамещения можно закрыть в максимально короткие сроки. Заказчики могут быть уверены в слаженной совместной работе продуктов: мы с «Киберпротектом» и «Аквариусом» как стратегические партнеры отвечаем за совместимость наших решений, постоянно поддерживаем диалог и можем, объединяя усилия, при необходимости быстрее вести доработки. Наша общая задача — помочь компаниям ускорить цифровизацию и импортозамещение с учетом всех требований регуляторов», — сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

«Российский рынок инфраструктурного ПО и аппаратных комплексов приходит к равновесию, и сегодня нашими общими заказчиками востребованы не просто отдельные компоненты, а целые комплексные решения, которые будут обеспечивать безотказную работу сложных информационных систем, отвечать современным вызовам, а также обеспеченные поддержкой разработчиков и их общим намерением работать сообща, вести диалог с пользователями и осуществлять слаженную техническую поддержку. На достижение этих целей направленно наше партнерство, с «Аквариус» и Orion soft, подписанное соглашение — еще одна страничка в истории наших добрых партнерских отношений», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».