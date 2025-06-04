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Компании «ТрансТелеКом» и «Яндекс» договорились о сотрудничестве

«Яндекс» и АО «Компания ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах разработки, внедрения и совместного продвижения цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В рамках соглашения стороны договорились о совместном тестировании и пилотировании различных продуктов и решений Yandex B2B Tech. Это новая бизнес-группа «Яндекса», развивающая технологии для корпоративного сектора. В числе потенциальных направлений партнерства – внедрение сервисов виртуального офиса «Яндекс 360» для работы сотрудников «ТрансТелеКома», управление большими данными, разработка технологий искусственного интеллекта и чат-ботов на базе технологии платформы AI Studio, в том числе технологии YandexGPT, создание многофункциональных платформ и порталов и др.

«В числе задач «Компании ТрансТелеКом» – максимально широкое применение сформированных компетенций для развития отечественных цифровых решений и сервисов. Яндекс, безусловно, одна из ведущих технологических компаний в России, и наше соглашение послужит хорошим импульсом для наращивания объема экспертизы, ресурсов и мощностей для создания, развития и внедрения новых ИТ-продуктов», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

«Эксперты Yandex B2B Tech обладают большим опытом реализации ИТ-проектов для разных отраслей, в том числе в области телекоммуникаций. Практика показывает, что наиболее эффективно удается внедрять инновации в том случае, если мы строим долгосрочное сотрудничество. Это позволяет внимательно изучить потребности бизнеса, предложить лучшие решения и вместе создавать новые технологии, востребованные не только в конкретной компании, но и у всей отрасли», – сказала коммерческий директор Yandex B2B Tech Екатерина Звонкова.

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