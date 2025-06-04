CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект помогает СДЭК находить потерянные посылки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил новый инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска потерянных грузов. Новая система позволяет находить пропавшие отправления по фотографиям и описанию, значительно ускоряя процесс их возврата владельцам. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

«Раньше сотрудникам приходилось вручную искать нужный товар среди сотен неопознанных грузов – например, черные кроссовки 36-го размера среди множества других посылок. Теперь достаточно загрузить фотографию потерянного предмета, и ИИ автоматически найдет наиболее подходящие варианты из базы данных», – сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК.

Система анализирует как изображения, так и текстовые описания, предлагая несколько возможных совпадений. Это особенно актуально для случаев, когда груз был обнаружен на складе и его владелец неизвестен.

Технологии компьютерного зрения уже применяются мировыми лидерами логистики. Например, Amazon использует аналогичные решения для автоматической сортировки возвратов, определяя дальнейшую судьбу товара – повторная продажа, уценка или утилизация.

«Пока наш ИИ решает более узкую задачу – помогает находить потерянные посылки. Но в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения более сложных систем, таких как предиктивное обслуживание автопарка или автоматизация управления закупками», – отметил Николай Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

В России появилось мобильное решение для биометрии

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще