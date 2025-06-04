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«Группа Астра» начинает сотрудничество с ПАО «Россети»

«Группа Астра» объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с ПАО «Россети». Договор завизировали заместитель генерального директора вендора Андрей Климов и Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В качестве целей совместной работы в документе обозначены развитие отечественного ПО и его популяризация. Участники соглашения договорились вместе проанализировать опыт применения российских технологий в сетевом комплексе, и проработать дальнейшие шаги, направленные на интеграцию самых современных ИТ-решений, например, многоуровневых СУБД.

«Мы внедряем в свою инфраструктуру только российские ИТ-продукты – как офисные, так и специализированные, планомерно усиливаем взаимодействие с ведущими вендорами, одним из которых является «Группа Астра». При этом все реализуемые решения оцениваются и тестируются в центре компетенций, созданном на базе нашей дочерней компании «Россети Цифра», – сказал Константин Кравченко.

«Для нас это партнерство имеет стратегическое значение. Энергетическая отрасль – один из ключевых драйверов цифровой трансформации экономики страны, и мы рады возможности предложить ПАО «Россети» весь спектр своих решений. Особенно важно, что сотрудничество будет носить системный характер: мы не просто поставляем ПО, а вместе анализируем опыт его внедрения, выявляем точки роста и совместно разрабатываем оптимальные подходы для цифровизации критически важной инфраструктуры. Наш центр компетенций готов предоставлять полный спектр услуг сопровождения на протяжении всего жизненного цикла продуктов: от первичного тестирования до промышленной эксплуатации», – сказал Андрей Климов.

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