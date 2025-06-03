CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

TData и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и IBS, одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний России, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество направлено на объединение экспертизы в области системной интеграции и аналитики, развитие технологической кооперации, продвижение отечественных ИТ-решений и расширение клиентской базы. Компании планируют совместную работу в области построения корпоративных хранилищ данных, автоматизации процессов, обмена экспертизой и поддержки проектов на всех этапах их жизненного цикла. Цель партнерства — усиление позиций на рынке, расширение клиентской базы и предложение комплексных решений для корпоративного сектора.

Платформа TData включает универсальный набор программных решений для построения классических хранилищ данных, озер данных, подготовки отчетности и внедрения алгоритмов искусственного интеллекта на базе моделей Data Science. IBS обладает 32-летним опытом реализации крупных цифровых проектов для компаний различных отраслей экономики и выступает интегратором и партнером по внедрению, предоставляя заказчикам консалтинговую и техническую поддержку, а также полное сопровождение на всех этапах реализации проектов с участием продуктов TData.

Соглашение также предусматривает взаимную техническую и информационную поддержку, совместные маркетинговые активности, участие в отраслевых инициативах, проведение совместных мероприятий, а также делегирование коммерческих полномочий — по согласованию сторон — в интересах продвижения решений и выхода на новые рынки.

Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Подписание соглашения стало важным шагом в развитии нашей экосистемы. Мы уверены, что объединение технологической платформы TData и интеграционной экспертизы IBS позволит предложить бизнесу надежные и масштабируемые решения, адаптированные под актуальные задачи клиентов».

Виталий Данильчук, управляющий партнер сегмента «Энергетика, Промышленность, Металлургия, Телеком»: «Компания IBS выступает в роли надежного партнера по внедрению и сопровождению решений TData. Интеграция нашей экспертизы по разным продуктовым направлениям и современных технологий TData поможет создавать устойчивую ИТ-архитектуру и адаптировать решения под реальные задачи бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще