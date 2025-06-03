«Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве

Совместное решение задач инновационного развития и поиск новых точек роста – основные направления сотрудничества ПАО «Т Плюс» и ООО «Аренадата Софтвер». Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Александр Фролов и коммерческий директор группы Arenadata Андрей Жуков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«В связи с активным развитием цифровизиции энергетической отрасли возросла потребность в хранении и обработке колоссального объема данных. Чтобы решать задачи такого масштаба, компания просто обязана переходить на передовые технологические решения. Предстоит много работы, и, надеюсь, совместными усилиями мы быстро добьемся хорошего результата», – сказал заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.

«Для нас это стратегическое партнерство – возможность совместно с "Т Плюс" создать отраслевой стандарт работы с данными в энергетике. Наши решения уже доказали свою эффективность в проектах с крупнейшими промышленными компаниями, и теперь мы готовы предложить энергетическому сектору комплексный подход – от сбора телеметрии до предиктивной аналитики оборудования. Уверен, что сочетание нашей технологической экспертизы и глубокого понимания "Т Плюс" своих процессов даст синергетический эффект», – отметил коммерческий директор группы Arenadata Андрей Жуков.

Для энергетической компании сотрудничество с российским разработчиком программного обеспечения позволит расширить возможности систем управления, хранения и обработки цифровых данных, а также повысить операционную эффективность энергообъектов.