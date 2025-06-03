Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере управления ИТ-активами. В соответствии с ним ГК Softline сможет размещать собственные продукты на маркетплейсе разработчика. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Компании объединяет многолетнее сотрудничество. ГК Softline одной из первых в России начала оказывать услуги по внедрению ITAM-систем. За это время группа компаний реализовала проекты по управлению ИТ-активами в крупных организациях различных отраслей.

«Статус технологического партнера SimpleOne открывает новые возможности для создания инновационных решений в области управления ИТ-активами. Сотрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по разработке гибких инструментов для контроля ИТ-активов на базе современной low-code платформы», — сказал Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес- и продуктово-сервисных решений ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline в области ITAM-решений — стратегически важный шаг для расширения нашей партнерской экосистемы. Многолетняя экспертиза ГК Softline в управлении ИТ-активами и накопленный опыт команды по внедрению решений на базе нашей платформы обеспечат создание качественных продуктов для рынка управления ИТ-активами», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.