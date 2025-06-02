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ВЦ «Раздолье» и «1С» подвели итоги проекта импортозамещения ПО в компании Grass

ВЦ «Раздолье» и «1С» подвели итоги проекта импортозамещения ПО в химическом гиганте Grass. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

О ходе преобразований и достигнутых результатах подробно доложил заместитель гендиректора по информационным технологиям Grass Илья Горшунов. Проект продемонстрировал улучшения в оперативном управлении, снижении затрат и повышении прозрачности бизнес-процессов.

До старта проекта компания использовала много лет назад установленную зарубежную систему индивидуального планирования и мобильных приложений, которая была доработана собственными программистами, но перестала эффективно справляться с растущими требованиями бизнеса. Основные цели заключались в оптимизации оперативного планирования, обеспечении своевременного снабжения сырьем и точном учете материальных ресурсов.

«Теперь Grass функционирует в рамках единого цифрового пространства, обеспечивающего прозрачность коммуникаций и достижение стратегических целей компании», — сказал Илья Горшунов.

Специалисты ВЦ «Раздолье» детально проанализировали производственные процессы и предложили ряд мер: оптимизация методологии учета ассортиментного ряда; интеграция всех подсистем на единую платформу «:ERP Управление предприятием 2»; разработка удобного мобильного приложения для заводского персонала; внедрение связи между ERP и действующей системой электронного документооборота1С:Документооборот»).

«Мы гордимся результатом нашего сотрудничества с Grass и рады видеть высокий эффект от нашей совместной работы», — отметил генеральный директор ВЦ «Раздолье» Евгений Грибков.

Переход на новую систему обеспечил следующие важные достижения: высокий уровень точности планирования закупок благодаря использованию статистики потребления ресурсов и минимальных запасов; эфективность управления процессами сбыта продукции, включая работу с разными категориями товаров, прием заказов, предварительное резервирование и бесплатное распространение продукции через маркетплейсы; автоматический расчет потребности в материалах и ресурсах для бесперебойного функционирования производства; усиление контрольных функций лаборатории с сохранением результатов анализов и ведением подробного журнала ОТК; поддержка разработки инновационных продуктов с быстрым вводом новых рецептур и характеристиками изделий.

Сотрудники Grass освоили новые инструменты благодаря обучению, организованному специалистами ВЦ «Раздолье».

«Проект показал важность цифровой трансформации российских предприятий для повышения конкурентоспособности и устойчивости бизнеса в условиях современной экономики», — сказал руководитель подразделения «Развитие практик ERP» фирмы «1С» Алексей Кислов.

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