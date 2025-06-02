Рост в два раза за год: самозанятые и физлица осваивают электронный документооборот

Еще недавно самозанятые и физлица вели документооборот на бумаге, но теперь все чаще переходят в онлайн — это заметно по росту их числа среди пользователей ЭДО. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Самозанятые и физлица в ЭДО: рост в цифрах

Согласно данным сервиса «Контур.Сайн», в I квартале 2025 г. число самозанятых и физических лиц, работающих с ЭДО выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь они составляют 40% всех платящих пользователей — это больше, чем доля юрлиц и ИП. Сегодня самозанятые и физлица — самая быстрорастущая и самая многочисленная категория пользователей ЭДО.

Такой рост говорит о серьезных сдвигах в структуре рынка. Самозанятые и физические лица больше не остаются на периферии — они становятся полноправными участниками цифровой экономики.

«Показательно, что за последние 12 месяцев (с мая 2024 по апрель 2025 гг.) общее число самозанятых в России выросло на 27% — с 10,5 до 13,3 млн человек. При этом динамика их подключения к ЭДО в сервисе растет значительно быстрее, — сказал Владимир Порохонько, руководитель сервиса ЭДО «Контур.Сайн». — «Это закономерно: фрилансеры и частные специалисты все чаще выбирают электронный документооборот как способ экономии времени и профессионального взаимодействия с клиентами».

С 2022 г. доля самозанятых и физлиц в платящих пользователях сервиса выросла с 20% до 40%. Это самый заметный рост среди всех категорий.

Почему самозанятые и физлица массово переходят на ЭДО

Последние несколько лет бизнес охотнее сотрудничает с фрилансерами. Так намного удобнее: компании могут быстро найти нужного специалиста, но не нанимать его в штат, а исполнители — работать с клиентами без долгих согласований и сложных формальностей. Электронный документооборот стал еще одним инструментом, который упрощает работу.

Государство тоже поддерживает эту тенденцию. Теперь самозанятые и физлица могут работать с компаниями без оформления ИП. Это открыло больше возможностей: можно официально заключать договоры с юридическими лицами и при этом не утруждать себя лишними документами.

Еще один фактор — удобство самих сервисов ЭДО. Если раньше ими пользовались в основном крупные компании, то теперь они адаптировались и под частных специалистов. Все интуитивно: загружаешь документ, подписываешь онлайн и сразу отправляешь клиенту. Весь процесс занимает несколько минут.

Переход удаленных специалистов на ЭДО становится массовым явлением, и это уже не тренд — это новая норма. «Скоро подписывать документы онлайн будет так же просто, как переписываться с заказчиком в мессенджерах», – отметил руководитель сервиса ЭДО «Контур.Сайн.

В эту трансформацию вкладываются обе стороны. С одной стороны, бизнесу удобнее выстраивать процессы в электронном виде — компании инициируют переход, предлагая физическим лицам и самозанятым подписывать документы онлайн. С другой — сами исполнители становятся более осознанными в развитии своей практики: для многих ЭДО — это способ быстрее запускать проекты, наращивать клиентскую базу и выглядеть профессионально в глазах заказчиков. В результате электронный документооборот становится точкой встречи интересов бизнеса и внештатных специалистов.

Как это работает на практике

Например, фотограф, сотрудничающий с компаниями, раньше заключал договоры на бумаге. Для этого приходилось встречаться с заказчиками лично, что отнимало время. Теперь он оформляет документы онлайн, подписывает их за несколько минут и быстрее получает оплату.

Переход на ЭДО может происходить по-разному. Часто инициатива исходит от самих исполнителей: они стремятся работать быстрее, удобнее и профессиональнее. Но все чаще встречается и обратная ситуация — когда заказчик прямо говорит: «Мы работаем в электронном формате — если хотите сотрудничать, давайте оформлять все онлайн». Такой подход все чаще воспринимается как стандарт, особенно в компаниях с цифровыми процессами. В результате электронный документооборот становится естественной частью взаимодействия — удобной и для исполнителя, и для заказчика.

Что новый тренд значит для рынка

Когда все больше исполнителей работают через ЭДО, это меняет сам подход к найму и взаимодействию. Компании начинают иначе выстраивать процессы: оформление договоров занимает меньше времени, снижаются юридические риски — ошибки, потеря документов, подделка подписи — и операционные издержки. А значит, бизнесу становится проще расширяться, масштабировать проекты и быстро подключать специалистов под конкретные задачи.

Для крупных компаний это возможность работать с тысячами внештатных исполнителей по единым правилам. Для малого бизнеса — экономия времени и ресурсов, которые раньше уходили на работу с документами. Для самих специалистов — меньше бюрократии, больше гибкости в работе и возможность быстрее запускать проекты. А для рынка в целом — рост прозрачности, снижение порога входа и появление новых моделей занятости. Сегодня ЭДО — уже не просто альтернатива бумаге, а инфраструктура, на которой строится рынок гибкой занятости.