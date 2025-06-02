CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представил новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса. Теперь бизнес любой правовой формы – включая физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – может самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не прибегая к штату ИТ-специалистов, что особенно актуально для представителей среднего и малого предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Платформа МТС Exolve, предназначенная для создания собственных приложений для взаимодействия с клиентами, обеспечила «бесшовную» интеграцию с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО). Это значительно повысило удобство, безопасность и скорость подписания договоров в личном кабинете, а следовательно — запуск в коммерческую эксплуатацию необходимых для предприятий среднего и малого бизнеса коммуникационных сервисов.

Функционал платформы МТС Exolve объединяет в себе виртуальные АТС, роботов и решения Telecom API, предоставляя сервисы, среди которых: SMS рассылки, которые позволяют легко и удобно уведомлять клиентов об акциях, открытии новых филиалов, изменении режима работы и высылать другую полезную информацию; авторизованный вызов – сервис, который не только способствует увеличению конверсии звонков, росту успешных продаж и уменьшению нецелевых вызовов, но также повышает лояльность к брендам и делает процесс коммуникации бизнеса с клиентами более эффективным, прозрачным и доверительным; HLR-запросы – сервис проверки базы контактов на телекоммуникационную доступность, предназначенный для того, чтобы обращаться исключительно к активным клиентам, обеспечивающий максимально эффективные коммуникации; распознавание автоответчиков и автоинформаторов – решение, которое исключает излишние затраты на связь, простой операторов колл-центров и улучшает уровень дозвона и конверсии звонков в диалоги; транскрибация речи, дающая возможность автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков, речевую аналитику, эффективные скрипты на базе аудиозаписи разговоров и контроль качества обслуживания клиентов; синтез речи, позволяющий автоматически преобразовать текстовый контент в естественную речь, внедрять голосовых роботов и автоматизировать до 90% всех диалогов с входящими обращениями; «Защита номера» – сервис, который предназначен для повышения безопасности пользователей онлайн-платформ и маркетплейсов, позволяет им уверенно и безопасно взаимодействовать, сохраняя конфиденциальность персональных данных.

«Новый релиз нашей платформы адресован предприятиям среднего и малого бизнеса, он позволит значительно повысить эффективность коммуникаций с клиентами в данном сегменте, –– сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. –– МТС Exolve предоставляет сегодня максимально широкий спектр коммуникационных сервисов, позволяя взаимодействовать с пользователями по разным каналам из «одного окна», персонализировать услуги, улучшая клиентский опыт и более эффективно выстраивая диалог с клиентами».

Основные компоненты платформы МТС Exolve, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в собственных дата-центрах, все данные хранятся на серверах в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще