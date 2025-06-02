Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat

Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на естественном языке. Возможности GigaChat для бизнеса позволяют ему опираться на массив специфических знаний и лексики промышленных компаний при формировании ответов. Решение оптимизирует бизнес-процессы, увеличивает производительность труда и уже доступно для всех промышленных компаний страны.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Мы впервые представляем интеграцию платформы Voice2X с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. Теперь сотрудникам промышленных компаний достаточно озвучить вопрос, голосовой помощник сгенерирует точный ответ, дополнив его релевантными данными из корпоративной базы знаний и при этом — в режиме реального времени. Такое решение существенно оптимизирует время на поиск информации, экономит время экспертов и способствует росту бизнеса. По результатам первых проектов, типовые операции ускоряются в два раза, а передача информации за счет голосового ввода ускоряется в пять раз, что способствует экономической эффективности».

Для улучшения работы с внутренними данными команда ЦРТ применила технологию Retrieval-Augmented Generation (RAG). Этот подход сочетает генеративные возможности модели GigaChat с точным извлечением информации из корпоративных источников. Это позволило добиться того, что ответы формируются не только на базе обученной модели, но и с опорой на актуальные документы и базы знаний.

Среди преимуществ голосового помощника — распознавание более 95% специфической терминологии промышленных компаний, работа в сложных шумовых условиях – более 90 дБ — без потери качества, поддержка российских операционных систем.

Решение может использоваться на любых промышленных предприятиях. К примеру, специалисту необходимо заполнить документы при проведении техосмотров и зафиксировать выявленные замечания. Ранее все приходилось записывать вручную. Специалисту необходимо было держать в руках инструменты, откладывать их, вносить пометки в бумажный документ, зачастую в сложных условиях температуры и освещенности. Затем записанные данные было необходимо перенести в электронную систему, что, как правило, требовало посещения диспетчерской и потери времени на печать текста вручную.

С внедрением нового решения специалисты используют гарнитуру и собственный голос. Система распознает замечания и позволяет автоматически заполнить отчет даже в условиях нестабильной связи, сложных погодных условий и плохого освещения. Ключевое преимущество решения в том, что у специалистов полностью освобождаются руки, а интеграция генеративного искусственного интеллекта позволяет специалисту задать вопрос виртуальному ассистенту: уточнить нормативы, сложные цифровые параметры или любые другие данные, чтобы в режиме реального времени получить подсказку и корректно выполнить задачу.

ИИ-решение сокращает количество ошибок в заполняемых документах, обеспечивает полноту и достоверность данных, становится полноценным помощником сотрудников.