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МТС разогнала мобильный интернет на Набережной к сезону летних прогулок

МТС улучшила мобильную связь на Михайловской набережной. Благодаря обновлению оборудования максимально возможная скорость в этой зеленой зоне увеличилась на 25%. Другие парки и скверы в Новосибирске, в том числе удаленные от центра, также обеспечены стопроцентным покрытием LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление телеком-оборудования позволит абонентам даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом. Особенно актуально это летом, когда количество гуляющих новосибирцев и туристов значительно увеличивается.

«С помощью обезличенных больших данных Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть в особенно популярных у местных жителей и туристов локациях, чтобы наши специалисты могли своевременно корректировать планы по развитию сети. Абсолютным лидером по объему мобильного траффика среди новосибирских парков стала Михайловская набережная: здесь мы видим вдвое больше активных абонентов по сравнению с другими зелеными зонами города. И это неудивительно: например, в минувшие выходные прошел знаменитый фестиваль «Огни Сибири», собравший тысячи новосибирцев и гостей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Новосибирцы и в выходные и в будние дни предпочитают прогулки на набережной посещениям других парков. Однако именно в выходные регистрируются пиковые значения — так как обычно именно в субботу и воскресенье на Михайловской набережной проводят концерты, фестивали и мероприятия. На левобережье особой популярностью пользуется парк Арена у новой ЛДС — в час-пик здесь можно наблюдать одномоментные подключения к сети более, чем 1500 абонентов.

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