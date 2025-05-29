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Системный интегратор «Автомакон» расширил функциональность таск-трекера Meteor: задачи формируются из ВКС без ручного ввода

В платформу управления проектами Meteor (разработка ГК «Автомакон») добавлена новая функция, позволяющая автоматически создавать задачи по итогам онлайн- и офлайн-встреч. Новая возможность разработана с применением технологий распознавания речи и ИИ-анализа командных обсуждений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Функция работает следующим образом: видеоконференция (например, в Zoom, Microsoft Teams или Google Meet) записывается и автоматически транскрибируется. Далее искусственный интеллект анализирует диалог и фиксирует ключевые фразы, такие как «Задача: подготовить отчет», «Поручаю Васе», «Сделать до пятницы».

На основе распознанных реплик Meteor формирует карточки задач внутри сервиса: указывает исполнителя, рассчитывает сроки и прикрепляет расшифровку встречи. Все участники совещания получают уведомления с прямыми ссылками на задачи, цитатами из разговора и прикрепленной аудиозаписью.

Новая функция уже доступна пользователям платформы. Кроме того, Meteor позволяет загружать в систему старые записи совещаний — ИИ выполнит транскрибацию и сформирует задачи ретроспективно.

«Теперь участникам командных обсуждений не нужно вручную конспектировать итоги встречи — система фиксирует все автоматически. Это особенно актуально для распределенных команд и компаний с высоким темпом проектной работы», — сказал генеральный директор Meteor Антон Руль.

«Как системный ИТ-интегратор, мы работаем с компаниями, где управление задачами — это не просто трекер, а часть критичной инфраструктуры. Meteor — пример решения, которое закрывает сразу несколько задач бизнеса: автоматизирует коммуникации, фиксирует договоренности и сокращает время на рутину. Мы видим растущий интерес к таким инструментам во всех отраслях», – сказала Екатерина Родина, директор по внешнему развитию компании «Автомакон».

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