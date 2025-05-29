CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» расширяют сотрудничество в области систем для управления ИТ-активами. Это откроет новые возможности для развития ITAM-решений. А объединенный опыт и экспертиза специалистов обеих компаний поможет заказчикам повысить эффективность управления ИТ-активами и их учета. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne ITAM — система для учета и управления активами, оптимизирующая использование ИT-ресурсов и обеспечивающая прозрачность инфраструктуры в крупных компаниях. Система позволяет сократить расходы за счет инвентаризации и повышения качества управления процессами жизненного цикла активов.

«Мы активно внедряем ITSM-решение SimpleOne нашим заказчикам, поэтому расширение нашего портфеля приложением SimpleOne ITAM — закономерный шаг. Теперь мы можем предложить рынку как отдельный продукт для управления ИТ-активами, так и комплексное решение по управлению ИТ-активами и конфигурациями. Это обеспечит прозрачную связь между техническим учетом конфигураций и финансовым учетом активов. Благодаря такому подходу инвестиции заказчиков в ИТ будут наилучшим образом отвечать потребностям компании и конечных пользователей», — отметил Максим Андрианов, руководитель дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы Джет».

«Партнерство с «Инфосистемы Джет» открывает новые возможности для продвижения наших решений на рынке. Компания обладает обширным опытом внедрения сложных ИТ-систем и глубоким пониманием потребностей крупного бизнеса. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем предложить заказчикам не только качественный продукт, но и комплексную экспертизу по всем аспектам управления ИТ-активами», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

ИТ-компанию из Сколково поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153