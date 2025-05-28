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Университет «Иннополис» внедрит роботизированное оборудование для обучения студентов в регионах России

Соглашение об эксклюзивной дистрибуции образовательных робототехнических ячеек линейки Rededucation директор университета «Иннополис» Искандер Бариев и генеральный директор Technored Артем Лукин. Всего организации планируют поставить 20 комплексов в 2025 г. и 24 — в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Rededucation — это линейка учебных ячеек, созданных на базе коллаборативных, промышленных роботов и адаптированных для подготовки кадров в области промышленной робототехники. Роботизированная ячейка оснащена функциями загрузки, выгрузки и перемещения объектов, а также работы с компьютерным зрением и конвейерными системами.

Решения позволяют учащимся технических вузов, колледжей, центров подготовки кадров получать практические навыки на оборудовании, аналогичном тому, что используется на реальных металлообрабатывающих, машиностроительных предприятиях, в медицине, образовании и других сферах.

Внедрение современных образовательных робототехнических комплексов в учебные процессы будет курировать Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис».

Искандер Бариев, директор университета Иннополис: «Это стратегическое партнерство позволяет нам вывести подготовку кадров для промышленности на качественно новый уровень. Ячейки Rededucation — не просто учебное оборудование, а точные копии реальных производственных решений, благодаря которым студенты российских вузов смогут осваивать актуальные технологии прямо в аудиториях, а предприятия в итоге получат специалистов, готовых к работе с первого дня».

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