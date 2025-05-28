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Российские платформы «Сфера» и wiSLA объединяют усилия для создания комплексного решения мониторинга современного ИТ-ландшафта

ИТ-холдинг «Т1» и научно-технический центр «Веллинк» завершили тестирование и официально подтвердили технологическую совместимость зонтичной системы мониторинга платформы «Сфера» и программно-аппаратного комплекса wiSLA. Об этом CNews сообщили представители «Веллинк».

Интеграция Сферы и wiSLA создает комплексный подход для решения задач сквозного мониторинга ИТ-инфраструктуры, средств связи и вышележащих приложений. Совместное использование продуктов особенно актуально в условиях роста спроса на отечественные ИТ-решения.

wiSLA обеспечивает контроль всех компонентов ─ от сетевого оборудования до бизнес-приложений ─ собирая сквозные показатели каждого уровня ИТ-ландшафта (интерфейс и компоненты приложения, серверная инфраструктура и БД, каналы связи и сетевые устройства).

«Сфера» выполняет функции «зонтика»: система собирает, агрегирует и дополняет данные от wiSLA и других источников, а также анализирует, выявляет зависимости и связывает между собой события. Решение также прогнозирует инциденты и заранее оповещает о них.

ПАК wiSLA — российская платформа комплексного мониторинга и аналитики, предназначенная для контроля ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений в режиме 24/7. Платформа сочетает гибкость и масштабируемость, поддерживая как локальные, так и облачные конфигурации. wiSLA — решение, имеющее статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах — от внедрения до масштабирования — обеспечивает эффективную эксплуатацию.

Платформа «Сфера» — платформа производства ПО, которая включает набор инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также инженерных инструментов для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов.

Интеграция wiSLA и Сферы позволяет создать решение с различными возможностями: сквозной ИТ-мониторинг – обеспечение полного контроля всей инфраструктуры: от бизнес-приложений до сетевого оборудования; полноценный мониторинг каналов связи – поддержка лучших стандартов и практик: непрерывное тестирование TWAMP, Y.1731 (OAM), нагрузочное тестирование Y.1564, измерение односторонних показателей, использование аппаратных зондов в т.ч. в форм-факторе SFP; зонтичный мониторинг – сбор, агрегация и корреляция событий из различных источников, представление целостной картины в едином интерфейсе; поиск первопричин – применение ML-алгоритмов для автоматического выявления корневых причин возникающих инцидентов; прогнозирование, оценка рисков и ранее оповещение об инцидентах до начала проблем; масштабируемость – работа в распределенных средах, поддержка кластерных конфигураций и мониторинга объектов.

«Интеграция двух платформ закрывает ключевую потребность рынка — переход от разрозненных данных к единой интеллектуальной системе управления ИТ-здоровьем цифровых экосистем в условиях импортозамещения зарубежных систем на отечественные решения", — отметил Денис Дякив, исполнительный директор НТЦ «Веллинк».

«В условиях массового перехода бизнеса на отечественное ПО совместное с wiSLA решение особенно актуально — теперь у компаний есть комплексный инструмент, который не только не уступает, а по многим параметрам и превосходит зарубежные платформы» — сказал Алексей Тишонко, лидер стрима «Мониторинг» платформы «Сфера».

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