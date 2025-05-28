Исследование: Каждый четвертый путешественник готов делиться данными с ИИ ради персональных предложений

Программа лояльности «СберСпасибо», медиахолдинг Rambler&Co и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили 138 тыс. россиян о планах на летний отпуск и изучили свыше 46 млн транзакций в категории «Путешествия». По итогам исследования выяснилось, что в 2025 г. средний чек на поездки по России без услуг турагентств увеличился на 8% и составил 26 948 руб., средний размер трат на туры составил 61 337 руб., на 3% ниже уровня прошлого года. При этом 25% путешественников готовы передавать свои данные о поездках ИИ-сервисам для персональных скидок и предложений. Об этом CNews сообщили представители программы лояльности «СберСпасибо».

По результатам опроса четверть (25%) респондентов готовы делиться данными ради персонализации (4% уже делают это, а 21% соглашаются при явной выгоде), тогда как 42% пока склоняются к отказу и 33% категорически против. ИИ-ассистентами сегодня пользуются всего 8% путешественников: большинству удобнее искать маршруты в агрегаторах билетов и отелей (38%) или в блогах, соцсетях и на форумах (31%), еще 23% обращаются к классическим турагентам.

В 2025 г. летом в отпуск собираются отправиться 47% респондентов, из них 20% планируют две поездки и более, тогда как 53% участников пока не определились или предпочитают другие сезоны. При онлайн-бронировании решающее значение имеют отзывы и рейтинг объекта (43%), цена и возможность оплатить бонусами (24%), расположение (20%) и гибкие условия отмены (12%), меньше всего важны функции «умного дома» в номере (1%).

По данным «СберСпасибо» самый высокий средний чек на путешествия за 2025 г. зафиксирован в Москве, Воронеже и Красноярске. По сравнению с прошлым годом сумма трат на проживание в отелях, кемпингах и трейлер-парках выросло на 5%, при этом средний чек увеличился на 11% и составил 7 413 руб. Количество поездок на пригородных и местных маршрутах, включая железнодорожные и паромные рейсы, выросло на 13%. При этом средняя цена билета снизилась на 1% до 392 руб., что связано с ростом суммы транзакций в этой категории (+12%). Затраты на авиабилеты практически не изменились, однако средний чек вырос на 7% и составил 19 143 руб.

«Путешествия становятся более осознанными, люди планируют маршруты заранее, опираясь на цифровые рекомендации. Мы видим это в динамике — за год в категории путешествия пользователи получили на 56% больше кешбэка бонусами, всего свыше 258 млн», — сказала Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо».

Города-миллионники по среднему чеку на путешествия в 2025 году (без услуг турагентств)

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек за услуги турагентств, включая предоплату путевок, в апреле — мае 2025 г. составил 61 337 руб., что на 3% ниже, чем годом ранее, при том что объем транзакций вырос на 6%. Расходы на товары для походов и туристическое снаряжение, напротив, увеличились: средний чек поднялся до 7120 руб. (+10%), а число покупок – выше на 10%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

«Длинные майские выходные и погода скорректировали поведение путешественников. Из-за дождливого начала месяца заметно меньше бронировали самостоятельные поездки в гостиницы внутри страны и активнее обращались к турагентствам, чтобы подобрать отдых за рубежом — на это повлияли укрепление рубля и снижение валютной стоимости туров. В то же время любители походов и кемпингов стали тратить больше, выбирая снаряжение более высокого класса. В этом году интерес к вариантам активного отдыха выше на фоне прошлогодней стагнации продаж в этой сфере. Подъему спроса способствуют как развитие новых локаций, инфраструктуры, так и рост позитивного опыта пользования кемпингами и глэмпингами», — сказал Леонид Симаков, директор по маркетингу и коммуникациям компании «Платформа ОФД».

Методология

Исследование основано на трех массивах данных. С 5 по 12 мая 2025 г. медиахолдинг Rambler&Co провел онлайн-опрос на своих ресурсах, охват составил 138 тыс. респондентов. Аналитики «СберСпасибо» дополнительно выявили и проанализировали более 46 млн обезличенных операций среди 94,2 млн участников программы лояльности в категории «путешествия» (проживание в отелях, пассажирские перевозки, авиабилеты) за периоды 1 апреля — 10 мая 2024 и 2025 гг. Данные о расходах через турагентства и на туристическое снаряжение предоставил аналитический центр «Чек Индекс» (компания «Платформа ОФД») — оператор фискальных данных, обрабатывающий информацию каждой третьей кассы в стране; сравнение выполнено по чекам за 1–15 мая 2025 и 2024 гг., база модели включает свыше 140 млрд фискальных документов за последние восемь лет.