CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Солво» внедрила поэкземплярный учет бутилированной воды на складах PepsiCo на базе решения Solvo.WMS

Компания «Солво» завершила проект по обновлению системы управления складом в компании PepsiCo. Теперь коды маркировки учитываются при проведении всех складских операций, что обеспечивает сквозную прослеживаемость упакованной воды от завода-изготовителя до покупателя. Это требование стало обязательным для данной товарной группы с 1 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Компания PepsiCo – производитель продуктов питания и напитков.

Более 20 лет назад решение WMS компании «Солво» было внедрено на предприятиях, которые позже вошли в состав компании PepsiCo, и затем было масштабировано на другие складские площадки компании. Система ведет учет складских операций по всем видам продукции компании: молочной продукции, газированным напиткам, воде, сокам, детскому питанию и снекам, а также настраивается для работы на складах разного размера и назначения. Начиная с 2024 г. в рамках подготовки к старту поэкземплярной прослеживаемости воды на площадках PepsiCo была развернута адаптированная версия Solvo.WMS.

Как отметили в Pepsico, «одно из ключевых требований к проекту со стороны PepsiCo – сохранение производительности и качества работы складского персонала. Для этого проектная команда полностью переработала внутренние процессы WMS-системы так, чтобы сотрудник не отвлекался от своих задач, и система сама разрешала спорные ситуации, возникающие при учете кодов маркировки. Складским работникам достаточно считать коды на упаковке – все остальное происходит внутри Solvo.WMS».

«Успех проекта во многом связан с ответственной корпоративной политикой PepsiCo в отношении сотрудников и подрядчиков. Для управления проектом была создана совместная рабочая группа, в которую вошли эксперты со стороны PepsiCo и «Солво». В ходе проекта были детально проработаны все требования, в том числе предписания по безопасности труда и защите здоровья сотрудников. Это позволило в сжатые сроки адаптировать систему без остановки работы склада», — сказал Илья Рубинчик, заместитель гендиректора «Солво» по автоматизации складов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153