CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Сервис доставки Airba Fresh в Казахстане ускорил обработку складских операций с помощью «Бит.WMS»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по комплексной автоматизации складской логистики для компании Airba Fresh – сервиса доставки свежих продуктов в Алматы и Астане. Об этом CNews сообщили представители компании Первый Бит».

Находясь в периоде роста, Airba Fresh столкнулась с проблемами в автоматизации склада из-за ограничений текущей WMS-системы. Основные недостатки включали трудности в адаптации к новым бизнес-процессам, невозможность развития платформы собственными силами и высокий порог ИТ-инвестиций на запуск новых дарксторов.

Для решения этих проблем компания обратилась к компании «Первый Бит».

После проведения анализа для внедрения было выбрано решение для комплексной автоматизации складской логистики — «Бит.WMS». Его особенностями стали отсутствие двойного лицензирования, возможность работы с несколькими складами в одной базе и открытый код, который можно адаптировать под потребности бизнеса.

«В начале работы над проектом стало понятно, что текущие складские процессы отличались от желаемых. Из-за этого перед согласованием технических требований к системе нужно было потратить время на корректировку существующих и разработку новых бизнес-процессов. Чтобы решение в точности соответствовало специфическим потребностям компании, понадобилось несколько итераций документов», – сказал руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» в Алматы Руслан Смаилов.

В ходе проекта многие функции системы «Бит.WMS» были доработаны под клиента. В их числе – процессы приемки, перемещения и отгрузки товаров, механизмы контроля качества, логика взаимодействия с терминалами данных.

Были добавлены инструменты для автоматизированного планирования отгрузок и создания рейсов, а также для автоматизированной обработки возвратов. Это обеспечило оперативность и контроль на каждом этапе.

«Особенно хочется отметить высокий уровень вовлеченности команды внедрения – аналитиков, разработчиков. Совместная работа позволила не только адаптировать систему под специфику бизнеса, но и значительно повысить эффективность складских операций, что напрямую улучшило скорость обработки заказов и качество клиентского сервиса», – сказал CTO в TOO Airba Fresh Нурлан Абыкен.

Компания «Airba Fresh» обрела в решении «Бит.WMS» систему управления складской логистикой, адаптированную к своим уникальным бизнес-потребностям. Внедрение системы от «Первого Бита» позволило оптимизировать складские процессы, дать руководству оперативную информацию о работе складов, а также упростить рост компании – новые склады сотрудники компании смогут самостоятельно добавлять в уже используемую информационную базу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Государство как API: почему будущее управления — это интерфейсы, а не директивы

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153