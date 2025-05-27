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«Рег.ру» и «Контур» договорились о партнерстве ​

Российская технологическая компания «Рег.ру» и ИТ-компания «Контур» упростят владельцам сайтов работу с документами. Пользователям «Рег.ру» теперь доступны новые цифровые сервисы: предприниматели могут оформить электронную подпись от Удостоверяющего центра «Контура» и подключить сервис для электронного документооборота «Контур.Диадок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новые инструменты дают бизнесу возможность работать с документами полностью онлайн — от заключения договоров до взаимодействия с государственными органами и контрагентами. Электронная подпись от УЦ «Контура» позволяет без личного присутствия подписывать официальные документы, сдавать отчетность и участвовать в электронных торгах. А с помощью «Контур.Диадока» предприниматели могут обмениваться закрывающими документами по сделкам, актами, счетами и УПД без почты и курьеров.

Благодаря интеграции с «Контуром» пользователи «Рег.ру» получат доступ к проверенным сервисам без регистрации на сторонних платформах. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, где скорость принятия решений и простота в использовании сервисов играют ключевую роль.

Наталья Ларионова, руководитель службы по работе с федеральными партнерами в «Контуре»: «В условиях современного рынка, перегруженного цифровыми предложениями, мы считаем очень важным предоставлять бизнесу сервисы, которые соответствуют их реальным потребностям. Мы встраиваем качественные программные решения в бизнес-процессы клиентов так, чтобы обеспечить бизнесу устойчивую работу и рост эффективности».

Максим Сысоев, руководитель проектов направления по работе с партнерами в «Рег.ру»: «Мы понимаем, что предпринимателям важно тратить меньше времени на рутину и сосредоточиться на развитии своего дела. Поэтому объединяем на своей платформе все, что нужно для работы бизнеса в онлайне: от регистрации доменов и создания сайта до оформления электронной подписи и ведения документооборота. Сервисы от «Контура» — логичное и важное расширение этой экосистемы».

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