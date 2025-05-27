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«Облако.Ру» запустил услугу по аренде специализированных мощностей для работы с ИИ-моделями

«Облако.Ру», российский поставщик облачных сервисов, запустил услугу по аренде специализированных мощностей для обучения и запуска ИИ-моделей. Услуга адресована широкому кругу пользователей: от стартапов до крупных компаний, которые хотят реализовать ИИ-проекты без вложений в собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители НКК,

Предоставляемые мощности позволяют запускать ресурсоемкие нейросети для работы ИИ-ассистентов, автоматизировать рутинные бизнес-процессы, обеспечить непрерывный интерактив с большим числом клиентов. Заказчики могут настраивать баланс между точностью и скоростью вычислений, использовать как готовые модели из библиотек, преднастроенные для решения типовых задач, так и обучать на собственных данных и запускать свои, оплачивая только фактически используемые ресурсы.

В основе сервиса – высокопроизводительные физические серверы с графическими ускорителями (GPU). В отличие от традиционных серверов на базе CPU, которые выполняют задачи последовательно, GPU обрабатывают параметрические векторные данные параллельно и в десятки раз быстрее справляются с высокими нагрузками. На предоставляемых мощностях можно запустить универсальные языковые LLM-модели: DeepSeek, Llama и др.

Конфигурации серверов подбираются в зависимости от конкретных бизнес-задач заказчика. Базовые (один-два GPU) – это простые бюджетные системы для стартапов и небольших исследовательских групп. Они позволяют запускать и обучать небольшие модели, генерировать тексты и изображения, выполнять аналитические расчеты для принятия решений.

Типовые конфигурации (три-четыре GPU) оптимальны в плане цены и производительности для большинства коммерческих и научных задач, включая обучение кастомизированных моделей, генерацию видео, сложные симуляции.

Топовые платформы (от восьми GPU) подходят для экстремальных кластерных вычислений на высоких скоростях. В их числе интеллектуальное управление бизнесом и промышленным производством, качественная аналитика на основе динамически меняющихся показателей (например, биржевые котировки).

«Новая услуга – наш ответ на актуальные потребности российских компаний. Мы видим, как технологии ИИ меняют подходы бизнеса к обоснованию стратегий, реализации проектов, принятию управленческих решений, взаимодействию с клиентами. Все это влияет и на облачный рынок. Теперь клиентам нужны не просто виртуальные машины, а специализированные мощности для тяжелых ИИ-расчетов со всеми необходимыми инструментами, гарантированными SLA и качественной сервисной поддержкой. Уже в первом квартале 2025 года число обращений к нам с подобными запросами выросло в три раза», – сказал Михаил Воронков, заместитель генерального директора «Облако.Ру».

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