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Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель»

Завершился проект по автоматизации производства для компании «SV-Мебель», проводимый системным интегратором БОАС. Заказчик обратился с потребностью на комплексную поэтапную автоматизацию. Одним из этапов которой являлось внедрение системы промышленного мониторинга оборудования - ICAMES Monitoring. Был запущен проект, который охватил 23 станка с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители БОАС.

Основные задачи, которые помогла решить система ICAMES Monitoring: выявить производственные резервы; зафиксировать простои и поломки оборудования и их причины; получить обратную связь от операторов станков.

По завершению внедрения проекта, заказчик получил: прозрачное производство с предсказуемыми резервами, в виде отчетов и дашбордов эффективности загрузки всего парка оборудования на производстве в режиме реального времени; аналитику по простоям и их причинам, так как система мониторинга фиксирует количество времени затраченного на непосредственное выполнение рабочих операций, на технологические перенастройки и поломки оборудования, на оперативные и управленческие простои оборудования; отчет по истории авторизации операторов на станках, аналитику по эффективности работы операторов в разрезе плановых и фактических смен; мгновенную фиксацию поломок и простоев оборудования и передачу информации о них ответственному отделу на производстве.

Как правило, производственному менеджменту очень тяжело получить актуальную обратную связь о работе оборудования и производственного персонала. Когда есть цифровой измеритель, можно уже никого не спрашивать, не собирать бумажные отчеты, а сразу обладать информацией и вводить корректирующие действия. Информация предоставляемая системой мониторинга позволяет в разных разрезах анализировать эффективность производственных ячеек. Меняя производственные потоки и оборудование понимать, достигаешь ты какой-нибудь оптимизации или наоборот.

ICAMES Monitoring выявил резервы, которые не были видны невооруженным глазом. Поднял организационные вопросы, которые еще предстоит решать.

«Решение работает на локальном сервере заказчика. При этом инфраструктура отлично работает с “большими” данными”. Также хочется отметить, что заказчик получил “градусник” для производства, который четко показывает любые изменения на производстве. Будь это изменение состава оборудования, внедрение системы автоматизации или изменение производственных потоков. Мониторинг сигнализирует - повлияло это в лучшую или худшую сторону» – сказал Алексей Катайкин, владелец продукта ICAMES Monitoring.

«ICAMES Monitoring является одним из компонент стратегии ИТ по цифровизации производства и будет являться автоматическим поставщиком информации для автонормирования производственных операций в процессе планирования производства, – сказал Сергей Борисов, руководитель проекта компании «SV-Мебель».

«Итоговым результатом системы мониторинга является показатель OEE – Общая Эффективность Оборудования. По нашей статистике, показатель OEE на производствах в России варьируется от 15 до 35%. И при стоимости нормочаса использования станка в 2000 руб. и парке оборудования в 10 единиц, увеличение показателя OEE всего на 1% дает экономический эффект в 2,5-3 млн руб. в год, – отметил Филипп Гужавин, Product Manager MonitoringLite компании БОАС.

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