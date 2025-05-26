Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли

Фонд НТИ совместно с портфельной компанией «МТ-Лаб» формируют нового провайдера сервисов геопространственной осведомленности. Об этом сообщил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

«Уникальность проекта — в объединении данных с космических спутников, беспилотников, наземных IoT-датчиков и подводных сенсоров. Это позволит предлагать комплексные решения для мониторинга природных и техногенных процессов. Для этого проводиться масштабная работа со многими игроками рынка, включая Роскосмос и Московский государственный университет геодезии и картографии», — отметил он.

Сейчас компания уже предоставляет сервисы, включая отслеживание пожаров и создание цифровых моделей Земли, на основе данных зарубежных спутников. Обработка информации ведется на собственных мощностях, включающих 48 графических ускорителей, способных работать с данными сверхвысокого разрешения.

Для снижения зависимости от иностранных источников Фонд НТИ и «МТ-Лаб» разрабатывают отечественные группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением до 50 см. Первый аппарат (производства «Стилсофт») планируется запустить уже в III квартале 2025 г., второй («БАРЛ») — через полтора года. Параллельно ведутся НИОКР по созданию радиолокационных и оптико-электронных спутников с рекордным разрешением 25 см.

Этот проект открывает новые возможности для мониторинга экологии, сельского хозяйства, ЧС и инфраструктурных объектов, усиливая технологический суверенитет России.