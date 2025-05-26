Axenix представляет систему управления сырьем для промышленности

Консалтинговая технологическая компания Axenix представила новое ИТ-решение для промышленных компаний. Система «Интеллектуальная металлошихта» позволит предприятиям снизить процент угара в конвертере и расходы добавок на плавку, сократить затраты на сырье за счет целевого использования доступного сортамента, уменьшить сроки выполнения заказов на сборку и доставку сырья, а также долю посторонних и нежелательных включений в него. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Промышленные предприятия сталкиваются с низкой автоматизацией ключевых процессов. Ручное составление графиков и расчетов приводит к ошибкам и задержкам, отсутствие автоматизированного контроля сырья вызывает дисбаланс между запасами и потребностями, а неэффективное отслеживание статусов заказов и перемещения материалов, зависимость от визуального осмотра снижают точность оценки качества и отслеживания грузов. Все это увеличивает затраты, снижает оперативность и повышает риски срывов поставок.

Эксперты компании Axenix разработали комплексную систему приемки, подготовки и отслеживания сырья, используемую, в том числе для обеспечения плавок. Благодаря выверенным алгоритмам и современным технологиям планирования, отслеживания и машинного обучения, система позволяет автоматизировать ключевые этапы технологического процесса обеспечения производства ресурсами, точно рассчитывать потребность в сырье и минимизировать простои.

«В промышленности точность планирования и контроль качества напрямую влияют на результат. Наша система не просто автоматизирует рутинные операции, но и предоставляет аналитику для принятия управленческих решений, что особенно ценно в условиях динамичного рынка. Это единое цифровое решение, полностью покрывающее производственные процессы и повышающее эффективность бизнеса за счет набора технологий Индустрии 4.0», — сказал Дмитрий Топоров, управляющий директор Axenix.

Система объединяет шесть взаимосвязанных модулей, охватывающих все этапы — от планирования выпуска продукции до контроля остатков после производства. Данные в них обновляются в режиме реального времени и выводятся на специализированные дашборды аналитики, что дает возможность оперативно анализировать оперативную производственную ситуацию и при необходимости вносить корректировки. Каждый модуль может быть использован как отдельный сервис или сквозное интегрированное решение. Особенностью системы является ее адаптивность при тиражировании с учетом потребностей компании.

«Интеллектуальная система управления снабжением способствует накоплению больших данных для глубокого анализа производственных процессов, минимизирует ручной ввод, снижая влияние человеческого фактора, и предоставляет актуальную информацию о производстве в режиме реального времени. Решение совместимо с российским программным обеспечением, включая операционную систему Astra Linux и СУБД Postgres Pro, что делает продукт надежным выбором для промышленных предприятий, ориентированных на импортонезависимые технологии», — отметила Яна Митина, руководитель проектов в компании Axenix.