Скорость интернета в Перми выросла на 15%

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Перми. Технические работы увеличили скорость передачи данных на 10-15%. Помимо жилых кварталов, в преддверии летнего сезона инженеры «МегаФона» уделили особое внимание паркам, спортивным сооружениям, садовым товариществам. Повышенная скорость мобильного интернета поможет пермякам быть онлайн на прогулках по городу, а также во время занятий спортом или отдыха на даче. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор активировал новые дополнительные слои LTE в среднем и высоком частотном диапазонах. Такое техническое решение позволяет оперативно нарастить скорость мобильного интернета для жителей и гостей Перми, которые в летний период приезжают в краевую столицу.

Новое качество передачи данных почувствуют посетители Черняевского леса и парка культуры и отдыха «Балатово». Здесь проложены пешеходные маршруты, беговые дорожки, построены спортивные площадки для занятий различными видами спорта, устраиваются развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Технические работы повысили скорость интернета в районе стадиона «Динамо», где проходят соревнования и спортивно-массовые мероприятия, а на трибунах может разместиться до трех тысяч человек.

Инфраструктурные мероприятия обеспечили увеличенные показали передачи данных для жителей в микрорайонах Чистопольский, Октябрьский, Краснова, Данилиха, Гайва, Висим II, Камская долина, а также в Чапаевском и близлежащих садовых товариществах и коллективных садах. Улучшенное качество связи будет заметно в сквере на улицы Дружбы и парке имени Чехова.

«Почти половину интернет-трафика Пермского края генерируют жители и гости краевой столицы. Очевидно, что с приходом лета объем передачи данных будет расти в локациях, где можно отдохнуть и провести время на свежем воздухе – в парках и скверах, на спортплощадках, в садах и на дачах. Чтобы обеспечить стабильный сигнал и комфортную скорость интернет-доступа, мы модернизируем сеть и проводим рефарминг – переводим частоты в LTE-стандарт. Благодаря такой работе более 96% трафика в Прикамье уже проходит через сеть четвертого поколения», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.