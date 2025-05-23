Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы в одно решение «1С:Бухгалтерия Корп». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Компания «АС Финанс» столкнулась с проблемой разобщенности учетных систем. Из-за использования разных версий бухгалтерских программ («1С:Бухгалтерия» 2.0, 3.0 и 7.7) возникали повторяющиеся записи клиентов и договоров, ошибки в учете и повышенная нагрузка на сотрудников.

Чтобы повысить прозрачность процессов и сократить ручной труд, компания «АС Финанс» обратилась к ИТ-интегратору «Первый Бит».

«Основными пожеланиями, озвученными со стороны руководства, являлись объединение всех существующих учетных систем в единую базу данных для повышения эффективности управления, оптимизация процессов для уменьшения объема ручного ввода данных и повышения точности учетных операций, а также объединение записей клиентов и договоров без дублирования данных, с целью упрощения работы с ними», – сказал руководитель отдела внедрения офиса Центрального компании «Первый Бит» в Екатеринбурге Алексей Мущинкин.

Созданное «Первым Битом» решение автоматизировало ряд процессов: расчет графиков платежей, оформление договоров, контроль задолженностей, начисление штрафов и формирование документов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов). Объединенная система исключила необходимость ручного ввода данных, снизив риск ошибок и ускорив обработку операций.

«Объединение учетных систем позволило устранить повторение данных и повысить точность финансовой отчетности. Автоматизация сократила время на оформление договоров и проверку платежей, уменьшила объем бумажной работы», – сказал представитель компании «АС Финанс» Александр Кожевников.