Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys

Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО и развитие партнерской сети компании «Фидесис» (программный комплекс CAE Fidesys) на территории России. Централизация партнерской сети через мастер-дистрибьюторскую модель позволит компаниям более оперативно реагировать на запросы заказчиков из промышленного сектора и обеспечит повышение темпов развития программного комплекса в соответствии с потребностями российского рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Решение позволяет проводить весь спектр расчетов, требуемых для оценки надежности и ресурса механических конструкций как с использованием классических технологий производства и материалов, так и с применением композитов и аддитивных технологий. Наряду с этим комплекс позволяет решать задачи геомеханики, которые расширяют область его применения не только в машиностроении, но и в горнодобывающей промышленности. CAE Fidesys решает задачи анализа прочности в атомной, авиастроительной, судостроительной и других отраслях, а также медицине.

Программный комплекс CAE Fidesys успешно замещает программные продукты иностранных разработчиков, обеспечивает импорт данных из Nastran и Ansys, полностью совместим с российскими операционными системами, поддерживает прямые интеграции с различными отраслевыми САПР.

Группа «Борлас» – партнер компании «Фидесис» с 2022 г. За время сотрудничества компаниями был реализован ряд проектов по внедрению CAE Fidesys, включая поставку, настройку и кастомизацию ПО, запуск параллельных вычислений на высокопроизводительных кластерных комплексах и др. Многолетний опыт решения бизнес-задач заказчиков и экспертиза в работе с функционалом CAE Fidesys позволяют специалистам «Борлас» обеспечивать непрерывный процесс тестирования новых версий, формирование предложений по улучшению продукта и доработке методик его применения.

В качестве мастер-дистрибьютора компании «Фидесис» группа «Борлас» планирует осуществлять проактивную работу с партнерами и заказчиками по сбору и анализу требований к реализации новых функциональных возможностей для последующего формирования дорожных карт развития программного комплекса и замещения иностранных CAE-решений в различных отраслях промышленности, включая механизмы и стратегии миграции инженерных данных из иностранного ПО в CAE Fidesys. На основе проектного опыта разработчика и ключевых партнеров будет создана база «лучших практик» применения CAE Fidesys.

Благодаря усилению и централизации партнерской сети пользователи CAE Fidesys уже в ближайшее время получат ряд возможностей, в числе которых высокий уровень технической поддержки за счет консолидации технических ресурсов разработчика и партнеров, а также участие в профессиональном сообществе специалистов разработчика и партнеров с целью обмена экспертизой посредством различных каналов коммуникаций.

«Команда «Борлас» обладает многолетним успешным опытом внедрения решений для инженерного анализа, оптимизации и виртуальных испытаний изделий от ведущих мировых и отечественных разработчиков. Передача группе «Борлас» эксклюзивных прав на дистрибьюцию и развитие партнерской сети позволит команде «Фидесис», на мой взгляд, сконцентрироваться на разработке продукта, особенно для наукоемких задач для аддитивного производства, новых типов материалов, создания новых подходов к решателям CAE на основе фундаментальных результатов научных школ МГУ им. М.В. Ломоносова, что обеспечит повышение темпов развития программного комплекса в соответствии с потребностями заказчиков», – сказал Заслуженный профессор Московского университета, Заслуженный деятель науки России, профессор кафедры «Вычислительная механика» МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Левин.

«Благодаря опыту и квалификации команды разработчиков CAE Fidesys имеет большой потенциал для развития, уверенно опережая своих конкурентов на российском рынке, и является одним из фундаментальных компонентов инженерной инфраструктуры целевого импортонезависимого ландшафта предприятия, сформированного группой «Борлас». Мастер-дистрибьюторская модель позволит нам оперативно реагировать на запросы заказчиков промышленной отрасли вне зависимости от их масштаба. Дальнейшее развитие и расширение партнерской сети обеспечит высокий уровень технической и информационной поддержки CAE Fidesys во всех регионах России и в дружественных странах», – отметил президент группы «Борлас» Алексей Ананьин.