Беспилотники университета «Иннополис» начали собирать с помощью цифровых помощников

Специалисты Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза оптимизировали с помощью современных технологий сборку самолетов вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s для геодезии, мониторинга пожаров, перевозки сложных биоматериалов и других задач. Теперь инженеры используют систему, которая проецирует цифровые инструкции по сборке деталей на рабочий стол инженера. Система на 80% сокращает брак при сборке изделий и на 50% ускоряет производство беспилотников. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

В основе работы цифрового помощника — интеграция технологий дополненной реальности и машинного обучения с акцентом на методы компьютерного зрения. Система состоит из специальной камеры, которая устанавливается над рабочим местом сборщика беспилотника, и компьютерной программы. Перед запуском помощника специалист авторизуется в системе, выбирает этап технологической сборки, берет деталь и помещает ее в зону детекции. Система при помощи компьютерного зрения распознает, какая это деталь и автоматически запускает цифровую и голосовую инструкции. После чего на рабочем столе оператора пошагово высвечиваются необходимые подсказки.

Университет «Иннополис» Беспилотники университета « Иннополис » начали собирать с помощью цифровых помощников

Цифровой помощник в режиме реального времени контролирует сборку изделия, запуская звуковой сигнал, если сотрудник совершает ошибку, — это особенно важно в условиях высокой вариативности сборочных компонентов, увеличенной производственной скорости и пониженного уровня концентрации внимания операторов, характерного для длительных смен.

Дмитрий Девитт, руководитель Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис»: «Перед нами, как и перед многими промышленными компаниями в стране, стоят проблемы нехватки высококвалифицированных кадров или ограниченности времени на подготовку таких специалистов для сборки и производства технологически сложных продуктов. У себя на небольшом производстве собственных беспилотников для геодезии и мониторинга промышленных объектов мы научились решать эти вопросы с помощью внедрения цифровых помощников. Кроме того, использование таких систем в будущем позволит масштабировать сборку наших беспилотников. Их можно будет собирать в любой точке мира без специальной профессиональной подготовки — достаточно будет получить комплектующие, установить цифрового помощника и следовать его инструкциям по сборке».

Центр беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» стал одним из первых промышленных компаний в Татарстане, которые применяют цифровых помощников для сборки беспилотных летательных аппаратов.