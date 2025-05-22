НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность

Аналитический центр НАФИ с 2018 г. регулярно проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян с использованием платформы «Цифровой гражданин». Согласно последнему замеру, цифровая грамотность россиян остается высокой (71 п.п.), но не растет третий год подряд. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Успех инициатив по повышению цифровой грамотности россиян возможен только при адаптации рекламно-маркетинговых материалов к определенным социальным группам. Какими именно мотивами руководствуются разные группы россиян показало новое исследование Аналитического центра НАФИ.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ 28 апреля 2025 г. Опрошены 8126 человек в возрасте старше 14 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2%.

Повышение зарплаты — главный стимул

Главные стимулы к повышению цифровых компетенций среди россиян лежат в области профессионального развития.

Топ-3 главных мотива пройти обучение цифровым навыкам среди россиян: повышение зарплаты или карьерный рост – 43% россиян; возможности эффективнее работать, лучше справляться с задачами – 12%; чувство уверенности, независимости – 10%.

Особенно сильно мотив повышения зарплаты и карьерного роста проявляется среди молодых людей в возрасте 25-34 лет (85%) – и по мере увеличения возраста эта мотивация значительно снижается, – а также среди мужчин (58% против 33% женщин).

У россиян старше 55 лет выше, чем у остальных возрастных групп, интерес к повышению цифровой грамотности ради чувства уверенности и независимости (16%) и большей уверенности в использовании цифровых сервисов (13%).

Женщины ориентированы скорее на эмоциональные и коммуникативные мотивы цифрового обучения, чем карьерные. Они чаще мужчин отвечали, что это придаст им больше уверенности, чувство независимости (12% против 6% мужчин), возможность больше общаться онлайн (7% против 2% мужчин).

Наименее значимой оказалась потребность в цифровой социализации, например для общения в мессенджерах и соцсетях, – ее назвали 5% опрошенных.

Цифровое отставание: страх зависимости и изоляции

Исследование показало, что страх цифрового отставания тоже многогранен и сильно зависит от пола, возраста и жизненного контекста.

Среди последствий технологического отставания наибольшее беспокойство жителей России вызывает зависимость от помощи других людей (25%).

Такой страх особенно выражен у мужчин (39% против 14% женщин), молодых людей в возрасте 25-34 лет (83%).

На втором месте среди опасений – чувство «выпадения из жизни» (21%). Оно особенно тревожит россиян старше 55 лет (31%), женщин (23%).

Люди, чаще сталкивающиеся с медобслуживанием и госуслугами, больше боятся потери доступа к ним. Данные показали, что страх не получить важные услуги особенно значим для женщин (17%) и россиян в возрасте 45-54 лет (до 21%).

Опасения стать жертвой мошенников наиболее ярко выражены у россиян старше 55 лет (13%), однако проявляются и в среднем и более младшем возрасте.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ: «Результаты нашего исследования показали, что мотивация к повышению цифровой грамотности зависит от социальных групп. Молодежь лучше реагирует на позитивные посылы о возможностях, россияне более старшего возраста — на предупреждения о рисках. Это требует разработки разных коммуникационных подходов. Мониторинг на платформе “Цифровой гражданин” показывает: рост цифровых навыков замедлился, достигнув плато. Хотя возрастных различий в уровне цифровой грамотности почти нет, у каждой группы свои уязвимости: у пожилых — риски мошенничества, у молодых — недостаток критического и аналитического мышления».

Ольга Франчук, заместитель председателя, ответственный секретарь Экспертного совета по цифровой грамотности и кибергигене при АНО «Цифровая экономика»: «Выступая главной в своей сфере площадкой взаимодействия бизнеса, государства и институтов развития, АНО "Цифровая экономика" плотно занимается вопросом повышения мотивации к обучению цифровым навыкам и в ближайшее время планирует проведение широкомасштабного исследования по этой теме. При этом, анализируя успех проекта "Цифровой ликбез", целевой аудиторией которого являются ученики, педагоги и родители по всей России, мы уверены, что одним их главных условий повышения мотивации граждан к обучению являются новые прорывные интерактивные форматы донесения контента».

Методология

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ 28 апреля 2025 г. Опрошены 8126 человек в возрасте старше 14 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2%.

«Что больше всего побудило бы вас пройти обучение цифровым навыкам?», в % от всех опрошенных