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Компания «Авикон» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и «Авикон Груп», российский дистрибьютор телекоммуникационного оборудования, объявляют о начале сотрудничества. Партнерская сеть «Авикона» сможет предлагать заказчикам программное обеспечение «МТС Линк» в комплексе с оборудованием для переговорных комнат Vinteo, Yealink и других брендов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

У партнеров компании «Авикон» появится возможность предлагать лицензии «МТС Линк» как отдельно, так и в составе решений для гибридных коммуникаций. Продукты «МТС Линк» будут доступны для предварительного тестирования в рамках пилотных проектов, а также сопровождаться технической поддержкой и обучением от команды дистрибьютора.

«Авикон Груп» — российский дистрибьютор решений для видеосвязи и AV-инфраструктуры. Компания сотрудничает с мировыми и отечественными производителями, включая Vinteo и Yealink. «МТС Линк» предлагает программное обеспечение, совместимое с оборудованием этих брендов, включая модуль для переговорных комнат «Линк Rooms». Благодаря сотрудничеству с «Авикон Груп» заказчики смогут внедрить полностью российское решение для видеоконференций в своих офисах.

«МТС Линк предлагает цифровые решения для любых сценариев коммуникации в крупном бизнесе и государственных корпорациях. Мы активно развиваем партнерский канал, чтобы передовые коммуникационные технологии становились доступнее для бизнеса. Соглашение с компанией «Авикон» — надежным и опытным дистрибьютором в сфере решений для видеосвязи — важный шаг в этом направлении. Мы уверены, что это сотрудничество поможет компаниям быстрее переходить к современным форматам работы и повышать эффективность внутренних процессов», — отметила руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

«МТС Линк — одна из лучших платформ для онлайн-коммуникаций и совместной работы. Для нас важно, что решения разработчика входят в реестр российского ПО и доступны в on-premise формате. Отдельно отмечу стратегическое сотрудничество с Vinteo — нашим давним надежным партнером, чья ВКС-платформа зарекомендовала себя в различных отраслях, включая государственный сектор. Вместе «МТС Линк» и Vinteo предлагают уникальный набор продуктов: видеосвязь, вебинары, чаты, обучение, ИИ-функции и оборудование для гибридных коммуникаций — все в едином решении. Уверен, что это партнерство откроет новые возможности как для нас, так и для наших клиентов», — сказал генеральный директор «Авикон Груп» Роман Сулаев.

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