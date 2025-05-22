Двусторонний обмен данными между ELMA365 и «1С» теперь настраивается без использования кода

Разработчики компании Onellect и Low-code платформы ELMA365 выпустили совместный модуль для работы с «1С» в режиме единого окна. Это позволяет бизнесу использовать возможности Low-code подхода ELMA365, без сложных интеграционных проектов и программирования. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Несмотря на функционал ELMA365, включая решения для управления документами, ряд компаний продолжают использовать «1С» как учетную систему. Это объясняется тем, что в «1С» традиционно сосредоточены данные, связанные с финансовыми операциями, товарами, клиентами, заказами и оплатами. Поэтому интеграция с «1С» становится критически важной для достижения уровня автоматизации, необходимого в современных условиях.

До недавнего времени многие компании для интеграции ELMA365 с «1С» прибегали к хардкодингу, что зачастую затратно по времени и бюджету, т.к. требует наличия разработчиков в штате или привлечения внешних специалистов, кроме того, с изменением процессов требуется внесение изменений в код, что добавляет зависимость от конкретных специалистов.

Новый модуль является no-code решением, что позволяет настраивать двусторонний обмен данными между ELMA365 и «1С» без использования кода и всего за несколько часов. Это означает, что решение доступно для любой компании, сотрудникам не нужно обладать навыками программирования, достаточно лишь следовать простым инструкциям.

Коннектор «1С» к ELMA365 имеет ряд особенностей: экономия времени и бюджета – настраивается за несколько часов по инструкции без кода и без привлечения разработчиков; гибкая настройка – возможность самостоятельно менять и добавлять объекты интеграции, настройка передачи данных по таймеру или вручную для конкретного объекта системы, также доступна триггерная интеграция с помощью бизнес-процессов; совместим с любой редакцией «1С»; снижение рисков – исключение ошибок, связанных с человеческим фактором при переносе данных из одной системы в другую.

Коннектор к «1С» – готовое сертифицированное решение, предлагает официальную поддержку и активно развивается.

«Мы стремимся создавать полезные и удобные решения для бизнеса, которые действительно упрощают процессы и помогают достигать высоких результатов. Теперь любая компания, независимо от уровня технической подготовки своих сотрудников, может легко интегрировать эти две мощные платформы быстро и безопасно», – сказал Евгений Утков, генеральный директор Onellect.

Воспользоваться возможностями коннектора «1С» к ELMA365 можно уже сейчас, для этого достаточно перейти в каталог приложений ELMA365 Store и протестировать решение бесплатно.

«Новый коннектор идеально подходит для сценариев, где ELMA365 выступает в роли оркестратора всех бизнес-процессов компании. Платформа эффективно объединяет в единую цифровую среду различные системы, будь то собственные продукты экосистемы ELMA365 или внешние решения, такие как «1С». Это позволяет создавать комплексные цепочки процессов, обеспечивая быстрый обмен данными, автоматизацию действий и удобную работу сотрудников в режиме единого окна», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.