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Content AI представила новый продукт для распознавания паспортов PassportReader 2.0 для Linux

Компания Content AI анонсировала новое решение для распознавания документов PassportReader 2.0 для Linux. Продукт интегрируется в корпоративные ИТ-системы, что позволяет использовать его в существующих бизнес-процессах без необходимости запуска отдельного приложения. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Решение для автоматического распознавания ID-документов и ранее входило в продуктовый портфель Content AI. В новом PassportReader 2.0 благодаря использованию современных технологий усовершенствован механизм распознавания и значительно повышено качество обработки документов. Продукт разработан на базе ядра Linux и совместим с отечественными операционными системами и программными решениями, предназначенными для работы в этой среде.

Главная отличительная особенность PassportReader 2.0 для Linux – способность работать в виде сервиса. Продукт интегрируется в СЭД/ECM-, CRM-, HRM-платформы, системы контроля и управления доступом (СКУД), ПО для гостиниц и другие решения для автоматизации процессов и дает возможность считывать данные из документов внутри этих систем, без необходимости открывать отдельное приложение.

Решение можно использовать в ситуациях, когда необходимо быстро распознать фото или скан паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и отправить данные в систему. Например, при заказе пропусков сотрудникам и посетителям организации, при регистрации клиентов гостиниц и различных заведений. Автоматизация процесса обработки документов позволяет ускорить выполнение этой задачи и снизить вероятность ошибок.

«PassportReader 2.0 – выход на новый уровень обработки документов, удостоверяющих личность. Продукт подходит для компаний любого размера, включая малый и средний бизнес. Конфигурация решения позволяет встраивать распознавание паспортов напрямую в бизнес-процессы организации. Это не только ускоряет работу с клиентами и сотрудниками, но и повышает надежность обработки данных за счет использования современных технологий», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

PassportReader 2.0 способен точно распознавать и извлекать информацию из различных видов ID-документов, таких как: российские и заграничные паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения, а также аналогичные документы иностранных граждан.

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