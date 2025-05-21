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Cloud4Y предоставил «Папа Джонс» инфраструктуру в турецком дата-центре

Cloud4Y, российский поставщик облачных и ИТ-решений, предоставил международной сети пиццерий «Папа Джонс» виртуальную инфраструктуру в дата-центре Стамбула (Турция). Решение позволило клиенту развернуть файлообменник на базе Nextcloud для обмена данными и совместной работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Это решение сочетает в себе удобство облачного доступа с корпоративным уровнем безопасности, включая сквозное шифрование, детальный контроль прав доступа и возможность совместной работы с файлами в режиме реального времени.

По запросу «Папа Джонс» Cloud4Y организовал бесплатный тестовый доступ в облачную инфраструктуру с заданными параметрами, а в процессе тестирования оказывал поддержку и помощь в настройке серверов. Это позволило компании адаптировать инфраструктуру под свои бизнес-задачи и выйти в рабочий режим эксплуатации виртуальных мощностей.

Интеграция Nextcloud с инфраструктурой Cloud4Y в Стамбуле обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильность работы, что критически важно для сети пиццерий. Платформа также поддерживает контроль версий документов и настройку под специфичные бизнес-процессы компании, позволяя «Папа Джонс» управлять цифровыми активами на всех уровнях.

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